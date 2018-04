Nu kan du snart få en bid af flere techgiganter: Silicon Valley forbereder sig på børsbølge

Godmorgen,

Mens forhandlingerne stod på til de sene timer i Forligsinstitutionen, byder vi ind med morgenens erhvervsnyhedsoverblik. Overflyvningen byder i dag på en finsk invasion i det danske restaurantmiljø, et erhvervsliv, der forbereder sig på en mulig storkonflikt, og en legetøjskædes forlis.

Men vi begynder da også på den anden af Atlanten, hvor amerikanske investorer lugter godbidder på børsen.

1

2018 har allerede budt på børsnoteringen af to »enhjørninge«. I marts fløj fildelingstjenesten Dropbox ind på børsen og steg 36 pct. på første salgsdag. Et par uger senere tog svenske Spotify samme tur, omend med knap så store stigninger. Det er dog langt fra normen, men investorer, banker og analytikere har høje forventninger til den 2018: Der kan være en bølge af noteringer på vej i løbet af de næste halvandet til to år, skriver New York Times.

Klassisk har der været langt mellem snapsene, når man taler større noteringer af tech start-ups, men ifølge flere ventureinvestorer ser man en udvikling. Foruden den svenske streamingtjeneste og fildelingsplatformen, forventes flere af de såkaldte »enhjørninge«, altså teknologi-start-ups med stort potentiale, at ville ringe med børsklokken i nær fremtid.

Blandt de mere kendte er Ubers topchef Dara Khorowshahi, der tidligere har sagt, at virksomheden sigter mod en børsnotering senere i år. Samtidig er udlejningsplatformen Airbnb i færd med at inddrage tidligere American Express topchef Ken Chenault i bestyrelsen, hvilket af nogle tolkes som et skridt mod børsen.

2

De senere år har budt på stadig flere finske indslag i Københavns restaurationsbranche. Seneste indtog er kombinationen af bobler og pizza med Classic Pizza Restaurant, hvor Danmarks hovedstad er blevet trinbrættet til Europa.

»Finland er så isoleret. Danmark er en platform til at prøve at gå mere internationalt. Og kulturen er heller ikke så anderledes,« forklarer Merja Rahkola-Toivanen, en af stifterne af Classic Pizza Restaurant til Berlingske Business.

Pizzahuset på Frederiksberg er også blot sidste skud på stammen. I de senere år har både take-away konceptet Wolt og kæden Friends & Brgrs lavet første indryk i hovedstaden. Samtidig har marts marts budt på opkøb fra det finsk registrerede Restamax, der købte 90 procent af brugerkæden Cock’s & Cows og ginkonceptet The Bird.

3

Selvom forligsmand Mette Christensen endnu en gang har udsat en eventuel storkonflikt, forbereder erhvervslivet sig på det værste. I gårsdagens nyhedsbrev var der fokus på »nødhoteller« for slagte(modne)svin, men ikke kun landbruget har pladsmangel. En eventuel storkonflikt rammer børnepasning, og det har fået finansverdenen til at reagerer, skriver FinansWatch.

»Mange vil nok klare pasningen via bedsteforældre og så videre. Men for dem, der har behov for det, laver vi et par lokaler med spil og legetøj, hvor børnene kan være. Derudover sørger vi for frugt og for, at der hele tiden er nogle til at passe på børnene,« forklarer adm. direktør i Frøs Sparekasse, Henning Danielsen Dam, til mediet.

Ifølge FinansWatch lægger langt de fleste finansvirksomheder lokaler til de mindre, mens Nordea går så vidt som til at inviterer børnene til undervisning i boligøkonomi med bankens direktør for Nordea Kredit, Peter Smith.

4

Nedturen for Toys’R’Us er komplet. Legetøjsforhandleren, der blev taget under konkursbeskyttelse i fjor, lukker og slukker nu i USA. Det sker til trods for et tilbud fra milliardæren Isaac Larian, der grundlagde dukkefabrikanten Bratz. Tilbuddet lød på 2,25 milliarder kroner for butikkerne i USA, men blev afvist af de amerikanske myndigheder, skriver The Wall Street Journal.

Tirsdag havde Isaac Larian endnu ikke modtaget en officiel afvisning, men var ikke desto mindre skuffet.

»Det er virkelig en skam, at de vil lade denne virksomhed omsætte til likvider i stedet for i det mindste at svare; Vi mangler mere eller vi mangler dette her,« lød meldingen fra den 64-årige milliardær.

Toys’R’Us er i Danmark ejet af TOP-TOY, der også ejer BR, og er ikke berørte af den amerikanske konkurs.

Investeringsstrateg i Nordea Andreas Østerheden peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Investorerne vil starte dagen ud med de endelige inflationstal for eurozonen i marts, som dog fortsat ligger et godt stykke under inflationsmålet for den europæiske centralbank ECB. Det er en bærende årsag til at renterne i Europa vil forblive lave længe endnu.

Senere på dagen får vi den amerikanske centralbanks økonomiske redegørelse Beige Book, som giver centralbankens temperaturmåling på økonomien. De amerikanske nøgletal er kommet stærkere ud end ventet og stærkt relativt til andre steder i verden. Det tegner godt for amerikansk aktivitet fremadrettet.

Regnskaberne triller fortsat ind og i dag vil fokus blandt investorerne primært være på den amerikanske bank Morgan Stanley. Det er primært finansvirksomhederne der har aflagt regnskab i USA indtil vildere, og her har vi set pæne tendenser. På indtjeningssiden ligger sektoren i top med en forventet indtjeningsvækst på 27,9% ift. en generel indtjeningsvækst i S&P 500 indekset på 19,2%.