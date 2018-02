Nu er den igen gal med amerikanske boliglån

Pludselige tab ovenpå en uforudset situation skaber røde bundlinjer hos de to store, amerikanske kreditinstitutter for boligejere, Fannie Mae og Freddie Mac, og bevæger dem til at gå til Washington og bede om penge fra skatteyderne for at betale regningen.

Det lyder som optakten til finanskrisen for ti år siden, men det er faktisk en ny historie. Denne gang er problemet, at Trumps skattereform fra sidste år sænker selskabsskatterne. Det har for nogle – og blandt altså de to kreditinstitutter – givet en negativ effekt på værdien af de skatteaktiver, de har stående fra tidligere års underskud.

Den gode nyhed er dog, at man denne gang ikke skal forvente det kaos i den finansielle sektor og på ejendomsmarkedet, som de problematiske amerikanske boliglån gav anledning til i slutningen af 00’erne.

Denne gang er likviditeten hos Fannie Mae og Freddie Mac ikke presset, fordi de har overvurderet boligmarkederne, men fordi de siden finanskrisen løbende har overført overskud til statskassen, i praksis for at betale af på gælden til skatteyderne fra dengang. Der er altså tale om en kontrolleret situation denne gang.

Alligevel har den udløst fornyet debat om, hvad man skal stille op med de to kreditinstitutter. Det er en besynderlighed i den ellers så kapitalistiske USA, at staten står som garant for en meget stor del af borgernes boliggæld – ifølge The Economist 70 procent.

Buddene går fra, at man skal gøre ingenting, til at man skal liberalisere markedet fuldstændigt. Det sidste er The Economist fortaler for, mens den meget store kapitalforvalter Pimco, der selv i stor stil opkøber lån med sikkerhed i boliger, i en artikel på sin hjemmeside fyndigt har forsvaret en status quo.

Market får boliglån i USA har aldrig været mere effektivt og retfærdigt, end det er nu, lyder budskabet fra Pimco.