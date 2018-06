Nu bliver boligejere tvunget til at optage gæld

Velkommen til ugens sidste nyhedsbrev, som runder både hjemlige og internationale nyheder med et par dårlige nyheder for nogle af landets boligejere og fornyet uro omkring verdensscenens enfant terrible, Donald Trump.

1

Men først til det hjemlige boligmarked. I disse dage optager tusindvis af boligejere et lån, de ikke selv har bedt om. Og det går først op for dem, når de netop nu modtager et brev om, at de låner penge af kommunen til at betale den stigende skat - et system, som regeringen har indført i en overgang på to år, før et helt nyt vurderings- og skattesystem træder i kraft.

Det skriver Finans.dk, som desuden kan citere Parcelhusejernes Landsforening for, at foreningen har fået flere henvendelser fra medlemmer, der undrer sig.

»Folk siger, at de ikke vil skylde det offentlige noget. De vil have lov til at betale med det samme,« fortæller formand Allan Malskær.

For en bolig med en grundværdi på ca. 800.000 kr. vil den ophobede skattegæld efter tre år være omkring 8.000 kr., viser et regneeksempel fra Skatteministeriet. Baggrunden er, at skatten på jord, grundskylden, får lov til at stige med op til syv procent om året i de kommende to år, hvis prisstigninger har overhalet den gældende vurdering. Siden valget har den ellers været fastlåst i kroner og øre, men Folketinget besluttede sidste år i en politisk aftale om fremtidens boligskat, at grundskylden igen må stige, indtil det nye system træder i kraft i 2021.

Til gengæld bliver stigningen indefrosset som et rente- og afdragsfrit lån, der skal betales, når boligen sælges. Lånet er tvunget og kan ikke indfries i de næste tre år.

Bankernes organisation, Finans Danmark, kalder det »principielt uheldigt, at man bliver pålagt en skattestigning«, som der ikke er mulighed for at betale med det samme. Men ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V) ville det kræve et nyt, dyrt it-system, hvis indefrysningen skulle gøres frivillig.

På landsplan stiger grundskylden i år med 1,3 mia. kr. sammenlignet med 2017, ifølge Danmarks Statistik.

2

Det bliver med garanti en familiefest med mislyde, når giganterne i den såkaldte G7-gruppe i dag skal mødes i Quebec i Canada. Især mellem USA på den ene side og Canadas og Frankrigs ledere på den anden sider har kommunikationen op til mødet været præget af usædvanligt hårde ord - selvfølgelig på grund af den handelskrig med toldsatser på stål og aluminium, som USA har indført over for en række handelspartnere, herunder EU.

Så sent som torsdag langede Donald Trump ud efter Frankrigs Emmanuel Macron og Canadas Justin Trudeau via sit foretrukne talerør Twitter og anklagede dem begge for at indføre massive afgifter samt ikke-finansielle handelshindringer over for USA.

Forud havde både Macron og Trudeau kritiseret USAs nyligt indførte toldsatser på stål og aluminium, og dermed er tonen sat for de syv ledende industrilandes todages møde i Charlevoix. Og forud for mødet har finansministrene fra Japan, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Canada udsendt en fælles irettesættelse og kritik af USA handelspolitik. Striden i gruppen med røddet tilbage i 1970erne er helt usædvanlig skarp - både på grund af tonen og på grund af, at det er den traditionelle leder i gruppen, USA, der nu står alene over for resten af landene.

Et tweet fra Emmanuel Macron udtrykker stemningen op til mødet:

»Den amerikanske præsident har måske ikke noget imod at være isoleret, men vi har heller ikke noget imod at underskrive en aftale mellem seks lande, hvis det bliver nødvendigt.«

Justin Trudeau har endnu engang påpeget over for Donald Trump, at hans handelskrig vil ramme hans egne borgere og virksomheder hårdest, hvilket Berlingske har beskrevet i denne artikel.

3

Man ser det for sig: Mens tyskere, nordmænd og især svenskere for længst har trukket sig tilbage til hængekøjen og nyder livet som pensionister, knokler danskerne videre. Sådan ser fremtiden ud, efter skiftende regeringer har taget hårdt fat med reformer for at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarket.

I 2018 er pensionsalderen på 65 år, og den vil stige til 72 år frem mod 2050. Det vil være verdens højeste pensionsalder, og den fortsætter med at stige. Hvis du er født i år, vil du kunne se frem til at gå på pension som 76,5 år gammel i 2094.

Det er OECD og EU, der har udarbejdet et overblik over pensionsalderen i OECD-landene. Med førstepladsen har vi løst problemet for statskassen med, at vi lever længere og længere, og hvis reformerne virker, som de skal, er vi færdige med at hæve pensionsalderen, mener både Nykredit og tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet, Torben M. Andersen.

Meningen med de danske reformer er, at danskerne i gennemsnit skal have 14 år på pension. Derfor stiger pensionsalderen, efterhånden som vi bliver ældre.

4

Der var flere udbudte lejligheder til salg på markedet i maj i år i forhold til sidste år, viser nye tal fra brancheorganisationen Finans Danmark. Antallet af lejligheder, der sættes til salg, er så højt, at køberne ikke helt kan følge med, lyder det fra Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Ifølge Lise Bergmann, boligøkonom i Nordea, gælder det især ejerlejligheder i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Her er udbuddet af lejligheder vokset i forhold til samme måned sidste år, mens det samlede antal udbudte boliger på landsplan er faldet i perioden.

»Vi tolker det stigende udbud af ejerlejligheder som et tegn på, at priserne er kommet for højt op, og at stadig flere købere trækker sig fra markedet,« skriver hun i en kommentar.

Både Nordeas boligøkonom og Ane Arnth Jensen nævner, at nye låneregler, der trådte i kraft fra 1. januar, kan være med til at sortere nogle købere fra. Reglerne betyder, at forgældede boligkøbere ikke længere har samme adgang til de billigste, men mest risikable, lånetyper.

»Det kan betyde, at for eksempel børnefamilier med høje udgifter, fravælger ejerlejlighedsmarkedet,« siger Ane Arnth Jensen.

Ifølge forlydender er Novo Nordisk på vej med en spareplan, som kan skære op til 3000 ansatte af deres ca. 40000 mand store organisation. På den ene side ved investorerne godt, at det amerikanske diabetes marked er under pres. På den anden side er tallet ”3000” meget stort. Ser investorerne det som ”rettidig omhu” eller skaber det nervøse trækninger, når handlen med aktierne starter kl. 09.00?

Netcompany fik en forrygende start som børsnoteret selskab. Aktien steg med lige under 30 % og krydsede med en kurs på 201 lige nøjagtig en markedsværdi på 10 mia. Kommer der en ”dagen derpå” reaktion med noget gevinsthjemtagning eller fortsætter især de udenlandske investorer med deres indkøb?

I weekenden er der G7 topmøde i Canada. Kan finansministrene blive enige om at lægge maksimalt pres på USA for at undgå flere globale handelshindringer. Investorerne har ikke for alvor positioneret sig til at der kommer meget mindre global handel de kommende år, men med Donald Trump og hans hårfine forskel mellem retorik og politik ved man aldrig helt hvor man har ham.

Nikkei 225: - 0,3 pct.

Hong Kong Hang Seng: - 1,2 pct.

China Shanghai Composite: - 1,3 pct.

S&P: - 0,1 pct.

Nasdaq: - 0,7 pct.

DOW JONES: + 0,4 pct.