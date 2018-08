Nu afprøver Mærsk en iskold genvej

På havnen i Vladivostok på den russiske østkyst sidder 26 sømænd og venter på at stævne ud på en historisk rejse.

I den kommende uge skal de navigere det 200 meter lange, nybyggede »Maersk Venta« ud ad havneløbet for herefter at sejle nord om Rusland, ned langs Norges kyst og ende i Skt. Petersborg på den russiske vestkyst.

Det er første gang, at Maersk Line sender et containerskib gennem den såkaldte Nordøstpassage, hvor pakisen ligger tæt det meste af året.

På grund af afsmeltningen i Arktis har ruten i nogle år været et varmt emne i shippingkredse, fordi afstanden mellem de østasiatiske markeder og Europa er tusindvis af kilometer kortere end via Suez-kanalen.

Flere af Mærsks konkurrenter – heriblandt kinesiske Cosco – har allerede gennemført transportsejladser på ruten med hjælp fra russiske isbrydere.

Alligevel understreger det danske rederi, at der kun er tale om en forsøgsrejse, når »Maersk Venta« stævner ud med lasten fuld af frosne fisk.

»Forsøgsrejsen sker for at gøre os klogere på den operationelle gennemførlighed for et containerskib gennem Nordøstpassagen og for at indsamle data.Lige nu ser vi ikke Nordøstpassagen som et kommercielt alternativ til vores eksisterende netværk,« skriver Maersk Line i en kommentar.

Den smeltende is’ store muligheder for containertrafik nord om Rusland er formentlig også blevet overdrevet lidt.

For selv om nye tal i denne uge endnu en gang viste ekstraordinær afsmeltning i Ishavet nord for Grønland, så er det fortsat kun et par måneder om sommeren, hvor man kan gøre sig håb om at sejle gennem Nordøstpassagen – og fortsat kun med hjælp fra en atomdrevet russisk isbryder.

Derfor er Mærsks tilbageholdenhed forståelig, mener Arild Moe, der er seniorforsker i den norske forskningsfond Fridtjof Nansen Instituttet.

»Ruten er kun brugbar en del af året, og selv om sommeren kan is forsinke sejladsen, så det er umuligt at garantere sidste-øjebliks-leverancer,« siger han til den norske universitetsavis High North News.

»Ikke desto mindre viser det faktum, at Mærsk vil teste ruten, at de tænker, at den kan være kommercielt brugbar på nogle transporter. Men markedet for en sådan trafik er stadig usikker,« siger Arild Moe.

At det kan være en rentabel rute, viser en tidligere gennemsejling, som det Bahamas-registrerede rederi Polarcus foretog i 2011.

Her valgte rederiet efter vejledning fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) at sejle fra Rotterdam til New Zealand gennem Nordøstpassagen frem for den normale tur gennem Panama-kanalen.

Det gav ifølge DMI rederiet en besparelse på 1,2 mio. kr.