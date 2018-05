Norwegian efter mislykket salg: Flere mulige købere har henvendt sig

Godmorgen,

Sidste arbejdsdag inden Kristi himmelfart er over os, og vi skal både forbi det store udland og København.

Vi begynder i Norge, hvor et salg af luftfartselskabet Norwegian snart kan være på vingerne. Der er nemlig flere om buddet, oplyser selskabets direktør.

Vi skal også have seneste nyt i hvidvaskskandalen. Danske Banks whistleblower langer nu ud efter Finanstilsynets hvidvaskrapport, som har »væsentlige mangler og misforhold«.

I København sender en bitter konflikt blandt ejerne af Københavns Andelskasse nu bankens storaktionær ud af banken, mens der er dårligt nyt for de danske bilister, efter Trump tirsdag trak USA ud af atomaftalen med Iran.

1

I Norge er et salg af luftfartselskabet Norwegian igen blevet aktuelt.

I sidste uge mislykkedes det ellers. Det britiske luftfartsselskab International Airlines Group (IAG), der blandt andet ejer British Airways, har været i dialog med lavprisselskabets ledelse om et købstilbud. Men de to selskaber kunne ikke blive enige.

Nu oplyser selskabet adm. direktør, Bjørn Kjos, imidlertid, at der er flere mulige købere, som har henvendt sig til flyselskabet om et opkøb.

»IAG er ikke alene,« sagde Kjos tirsdag til de fremmødte aktionærer til Norwegians generalforsamling, skriver det norske finansmedie E24.

Kjos ville ikke gå i detaljer med, hvor mange der har vist interesse, eller om de er kommet med et konkret bud, og dermed spillet om Norwegian langt fra slut.

2

Vi skal også en tur forbi hvidvaskskandalen. Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank, der kom i sidste uge, bliver nu mødt med hård kritik fra overraskende kant. I en udtalelse til Berlingske siger Danske Banks egen whistleblower, der i 2013 og 2014 advarede banken om hvidvask, at tilsynets rapport har »væsentlige mangler og misforhold.«

Han oplyser desuden, at han aldrig selv er blevet kontaktet af det danske tilsyn. Dét på trods af, at en stor del af tilsynets rapport handler om netop hans advarsler til bankledelsen, og at tilsynet undervejs i undersøgelsen har kontaktet andre, centrale folk i banken. Læs mere her.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afslørede i september i fjor, at 18 mia. kr. fordelt på 16.000 transaktioner mellem 2012 og 2014 var strømmet gennem fire konti i Danske Bank Estland. Kontiene var kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Pengene kom bl.a. fra ministerier og statskontrollerede selskaber i Aserbajdsjan. Modtagerne af pengene var bl.a. fremtrædende europæiske politikere, embedsmænd, kulturpersonligheder og lobbyister. Desuden strømmede penge til selskaber i skattely og forhandlere af luksusvarer. Det viste data, som Berlingske havde fået adgang til og delt med journalistorganisationen OCCRP og medier verden over. Sagen viste, at Danske Bank havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kundernes identitet eller overvåge transaktionerne. Berlingske har i mere end et år afdækket formodet hvidvask i Danske Banks estiske og litauiske filialer. Ud over Aserbajdsjans regime har bl.a. den russiske efterretningstjeneste, FSB, samt præsident Putins familie ejet lyssky selskaber med konti i banken. I begyndelsen af april fratrådte bankdirektør Lars Mørch som konsekvens af sagen. Banken har iværksat omfattende under­søgelser, der ventes færdige i september. Torsdag fik Danske Bank yderligere kritik i en afgørelse fra Finanstilsynet, der, foruden en række påbud, stiller krav om at banken satte yderligere 5 milliarder til side som følge af sagen. Læs mere om » Diktaturets Danske Bank« her

3

Københavns Andelskasse har de seneste år været kastet ud i et sandt stormvejr efter stribevis af møgsager med myndighederne.

Nu er en voldsom konflikt trukket ind i ejerkredsen, og det får bankens største aktionær, Clearhaus Holding, som står bag det aarhusianske betalingsselskab Clearhaus, til at sælge alle sine aktier til en række mindretalsaktionærer. Det skriver Børsen.

I spidsen for bankens nye hovedaktionær står Christian Hornskov og Mustapha Yassine, som sammen ejer selskabet Repay Finance, der lever af at tilbyde kviklån.

»Situationen i Andelskassen var uholdbar. Den konflikt, der var opstået mellem den største ejer i Andelskassen og alle de øvrige, kunne potentielt være ødelæggende for forretningen,« skriver Christian Hornskov i et mailsvar og påpeger, at de nu afventer Finanstilsynets godkendelse.

4

Sidst men ikke mindst skal vi forbi den amerikanske præsident Donald Trump.

Efter USAs udtræden af atomaftalen med Iran tog olieprisen tirsdag et større hop, der sendte det sorte guld op i prishøjder, vi ikke har set siden efteråret 2014.

Nordsøolien, brent, endte i et nyt rekordniveau på lidt over 76 dollar for en tønde. De højder er ikke set siden november 2014, hvor olieprisen hastigt passerede forbi niveauet på vejen i dørken.

Den nærværende grund til olieprisens nye højder er Iran-atomaftalen, som Trump i går annoncerede, at USA trækker sig ud af, mens han genindfører en række sanktioner mod Iran, der blandt andet har det eksplicitte formål at ramme landet olieeksport. Olieproduktionen fra Iran faldt med omkring en mio. tønder om dagen, da en række lande for syv år siden indførte sanktioner med præstestyret i Teheran. Få hele historien her.



Seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod.

Der kommer flere danske regnskaber i dag. Bl.a. Jyske Bank, Nykredit og ISS. De danske regnskaber har indtil videre været gode og overrasket positivt. Det har i høj grad været de gode regnskaber, stærkt understøttet af den stigende USD, som har trukket aktierne op. Kan dagens regnskaberne leve op til den gode tendens?

Bruger Nykredit og Jyske Bank deres ”fælles” regnskabsdag på at lave en aftale om at Nykredit skal købe Jyske Banks aktier i Ringkøbing Landbobank/Nordjyske Bank?

Olieprisen zigzagger efter at Donald Trump har valgt at trække USA ud af atomaftalen med Iran. Oleipriserne er nu så høje, at det potentielt kan blive en udfordring for væksten og ikke mindst for investorerne, hvis prisstigningerne begynder at sætte sig i inflationen og betyder højere renter. Stærkt stigende oliepriser er mindre sandsynlige, men kan ikke totalt udelukkes og det er værd at holde øje med.

