Norsk medie har fået adgang til bankernes internationale sortliste

En stærkt omdiskuteret liste med flere millioner navne og virksomheder, der angiveligt er i høj risiko for begå økonomisk kriminalitet, er blevet lagt frem i Norge.

Det er typisk banker, advokatfirmaer og myndigheder, der betaler for at få adgang til oplysningerne i databasen.

Det er den norske avis Dagens Næringsliv, der har fået adgang til den globale database, der bruges som oversigt over mulige økonomisk kriminelle. Sagen har fået stor opmærksom, fordi flere nordmænd ikke ved, at de står opført på listen, der af det norske medie omtales som verdens største sortliste.

World-Check, der drives af den private virksomhed Thomson Reuters, bliver angiveligt brugt af myndigheder, banker og advokatfirmaer verden over, og indeholder navne på personer og virksomheder, som kunne blive indblandet i sager om blandt andet hvidvask, korruption og terrorfinansiering.

Når et navn bliver tilføjet til World-Check, bliver vedkommende ikke oplyst om det. Det skyldes, at oplysninger om vedkommende eller om den pågældende virksomhed indsamles fra kilder, der er tilgængelige for offentligheden, fortæller Lemuel Brewster, senior global pr-direktør i Thomson Reuters, til DN. Derfor kan man stå på listen uden selv at vide det.

Databasen bliver beskrevet som en »global screenings-løsning«. Kunder køber sig adgang og kan derefter tjekke listerne for at sikre sig, at de ikke handler med mistænkelige parter.

Det norske medie har fået adgang til 2014-udgaven af databasen, som angiveligt indeholder alle navne på højrisiko-personer og -virksomheder, med mulig tilknytning til økonomisk kriminalitet. En gennemgang foretaget af avisen viser, at 5520 personer og virksomheder med forbindelse til Norge er listet i databasen.

Det er ikke første gang, at en liste fra World-Check bliver genstand for offentlig debat. For to år siden fik sikkerhedsanalytikeren Chris Vickery adgang til en liste fra databasen fra midten af 2014, der indeholdt over to millioner højrisiko navne- og organisationer. Her bad han Reddit-brugere om at afgøre, hvorvidt han skulle offentliggøre den på grund af de risici, det kunne føre med sig at offentliggøre listen. Listen blev dengang aldrig offentliggjort, men det amerikanske medie VICE afslørede nogle af de navne på listen forbundet med terrorisme.