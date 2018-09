Norsk centralbank hæver renten og sender norsk krone ned

Norges Bank er dermed den første nordiske centralbank til at hæve renten, og det lyder samtidig, at en ny norsk rentestigning i første kvartal af 2019 er sandsynlig.

»Med dagens renteforhøjelse og udmelding om at der er flere renteforhøjelser på vej, ønsker Norges Bank kort og godt at trække lidt fart ud af økonomien for at mindske risikoen for en skadelig overophedning. Det er bestemt rettidigt omhu med tanke på den stærke udvikling, vi ser i den norske økonomi øjeblikket,« vurderer Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit, efter renteløftet.

Han ser dagens renteforhøjelse fra Norges Bank som et varsel om, at rentepilen nu peger op. Tore Stramer peger på, at Den Europæiske Centralbank, ECB, er i færd med at afvikle sit opkøbsprogram, og at forventningen er, at både ECB såvel som Nationalbanken vil hæve renten i september 2019.

»Når det er sagt, så vil renterne kun langsomt kravle i vejret. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at vi formentlig har passeret rentebunden, og at renterne nu langsomt vil kravle i vejret,« lyder det.

Den norske krone bliver svækket efter udmeldelsen. Der går 0,7777 danske kr. til en norsk af slagsen efter meddelelsen mod omkring 0,7839 danske kr. kort inden meddelelsen.

Onsdag klokken 17 kostede en norsk krone 0,7836 danske kr.