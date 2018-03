Nørdvælde giver Netcompanys topmand ro i sjælen

København. It-selskabet Netcompany har voldsomt vokseværk. Det vælter ind med nye projekter og flere hundrede nye medarbejdere kom til i 2017. Administrerende direktør André Rogaczewski frygter dog ikke at falde i fælden, hvor væksten løber løbsk.

Roen i maven kommer fra Netcompanys strikse politik om, at lade nørderne bestemme.

- Det afgørende er, at man leverer godt, til tiden og inden for budget. Det sikrer vi, at vi kan, ved at vi lader it-folk lede it-folk.

- Det betyder, at det i alle faser fra salg, leverance og vedligeholdelse er de mennesker, der skal levere, der estimerer pris og omfang. Det er it-folk det hele - folk der har haft fingrene nede i suppen.

- Det gør os trygge ved, at det, vi går ind i, det kan vi levere på, siger André Rogaczewski

Han er ikke meget for konstruktioner, hvor dem, der sidder i toppen, ikke ved, hvordan det er at sidde med projektet og udføre det egentlige arbejde.

- Det kan ikke nytte noget, at dem, der leder en gruppe, eksempelvis har en finansiel eller ledelsesmæssigt baggrund.

- De har sikkert nogle kvaliteter, men det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for folk, der har gjort det før, og som ved, hvornår ting er ved at gå galt, fordi de selv har siddet med det.

- Og så er vi ikke bange for at give nørderne ansvar. Vi tør fortælle folk med en ph.d. i matematik eller datalogi, at de også er gode ledere, siger direktøren.

Den indstilling har været med til at løse et af it-branchens største problemer - rekruttering - for Netcompany.

- To ting driver dygtige it-folk. Det ene er at arbejde sammen med folk, du kan spejle dig i og lære fra.

- Der er ikke noget værre for en IT-specialist end at være den dygtigste, for hvordan bliver man så dygtigere?, siger André Rogaczewski og fortsætter:

- Det andet er, at du får lov til at arbejde på vigtige projekter, som du kan se nytten i.

Ifølge André Rogaczewski kan Netcompany netop det, og det skaber en positiv spiral.

- Verden er uretfærdig på den måde, at alle har brug for it-folk. Men først når du allerede har dem og har de gode projekter, kan du tiltrække dem, afslutter direktøren.

