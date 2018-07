Netkøbmanden Amazon overrasker med milliardfortjeneste

New York. Den amerikanske it-gigant Amazon melder sent torsdag aften dansk tid om en rekordhøj fortjeneste, som var højere end analytikerne forventede.

Regnskabet for andet kvartal viser en solid vækst i omsætning af såkaldte cloud-tjenester og reklamer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

It-giganten fremlægger således torsdag et overskud i andet kvartal på 2,5 milliarder dollar. Det er det højeste nogensinde.

Regnskabet bliver også bemærket på børsen i USA ved lukketid, hvor Amazons aktie stiger i eftermarkedet med mere end to procent.

Det kan komme som en overraskelse for investorer i den amerikanske teknologisektor, der stadig vakler, efter at Facebooks aktie faldt med næsten 20 procent på børsen i New York.

Regnskabet vidner om, at Amazon, der er verdens største online detailhandler, er blevet bedre og bedre til at kompensere for den store udgift, der er ved at levere hurtige pakker og tilbyde filmstreaming.

Selskabet var det første af sin slags til at sælge opbevaring til data med sine cloud-tjenester, der bliver ved med at give aktieudbytte og spillerum til at investere i større projekter.

For eksempel arbejder Amazon på et projekt om at levere mad fra den amerikanske supermarkedskæde Whole Foods til kunder i USA.

Det er et ambitiøst forsøg på at få fødevarer med på onlinemarkedet.

Amazons grundlægger og administrerende direktør, Jeff Bezos, som i øvrigt også er verdens rigeste person, bruger det gode kvartalsregnskab til at fremhæve tjenesten Alexa, der er en indbygget personlig assistent i Amazons Echo-højttaler.

- Vi vil have, at kunderne skal kunne bruge Alexa hvor som helst, siger Jeff Bezos ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er nu titusinder af udviklere på tværs af flere end 150 lande, der bygger nye enheder til stemmetjenesten Alexa. Samtidig er antallet af enheder til Alexa mere end tredoblet det seneste år, tilføjer han.

Med Alexa kan brugeren blandt andet styre musik, lys og stikkontakter i hjemmet med stemmen.

/ritzau/