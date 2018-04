Netflix-aktien brager afsted efter fantomregnskab

Godmorgen

Mens vi venter på om Danmark kaster sig ud i en storkonflikt eller ej, får du her morgenens erhvervsnyheder. De indebærer en erhvervselite, der har mindre på klods, hvor meget Netflix egentligt tjener i USA og ikke mindst: Hvordan behovet for nødhoteller til slagtegrise boomer.

Men vi lægger ud med de udsatte svin i en eventuel storkonflikt.

1

Mens vi andre afventer udfaldet af overenskomstforhandlingerne, forbereder landbruget sig på en potentiel griseprop: Vil det rent faktisk være muligt at få sendt svin til slagtning?

Spørgsmålet har fået de danske producenter til at oprette nødhoteller, så de er i stand til at holde slagtemodne svin på smalkost, indtil en eventuel storkonflikt er overstået. Det skriver Børsen (artiklen kræver abonnement).

Ekstra staldpladser kan dog ikke løse alt og med alternativer i form af tidligere slagtning eller aflivning, er ingen af de tre muligheder ønskværdige for bundlinjen.

»Formålet med en konflikt er, at den skal gøre ondt økonomisk, og det vil den gøre på landmændene. Vores pligt er at sikre, at dyrene ikke lider under en konflikt, og det vil de ikke gøre i de første par uger,« forklarede Christian Fink Hansen, der er sektordirektør i Landbrug & Fødevarer, til Børsen.

Ifølge avisen er produktionen som udgangspunkt ikke hårdt ramt den første uge - derefter kan det blive noget griseri.

2

Den danske erhvervselite skylder mindre nogensinde før. En analyse foretaget af Berlingske Business viser, hvordan den nettorentebærende gæld kun er gået én vej, og det er spiller ind i en større udvikling. Selvom der flere fortællinger bag udviklingen, så fik erhvervslivet en generel opvågning efter krisen i 2008.

»Det generelle mantra i hele markedet om, at det optimale var at have en pæn mængde gæld, blev sat på prøve under finanskrisen, og nogen mente pludselig, at det kunne være en byrde at have gæld,« forklarer Ken L. Bechmann, professor i finansiering ved CBS.

Han uddyber, at rationalet fra bestyrelser og direktører øjensynligt er at nedbringe gælden for at sikre større finansiel fleksibilitet.

»Så vinduet er åbent, hvis man pludseligt skulle få brug for det.«

3

Streamingtjenesten Netflix præsenterede mandag et kvartalsregnskab, der overraskede markederne positivt. I årets første tre måneder har Netflix fået 7,4 millioner nye kunder i butikken, hvilket var et par millioner flere, end analytikerne havde spået på forhånd.

Af samme grund steg Netflix' aktie mandag med mere end fem pct, skriver Financial Times.

Omsætningen lå på 3,7 milliarder dollars i samme periode, fremgik det.

I afdelingen for milepæle kunne Netflix afsløre, at man i det igangværende kvartal for første gang i tjenestens historie forventer at have en større omsætning i udlandet end på hjemmemarkedet i USA.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Økonomens forklaring på aktiens hop »Netflix aflagde mandag efter lukketid et regnskab som på hovedtallene var nogenlunde som forventet. Alligevel steg aktien med mere end 5 procent i eftermarkedet og det er der først og fremmest 3 gode grunde til: Indtjeningen per aktie blev som forventet 0,64 dollar per aktie i Q1

Omsætningen ramte ligeledes tæt på forventningerne med 3,7 mia. dollar mod forventet 3,69 mia. dollar

For en vækstaktie, er væksten ikke kun vigtig, men altafgørende og Netflix var igen i stand til at overgå forventningerne med 7,4 mio. nye abonnenter i kvartalet. Udviklingen i antal kunder er altafgørende.

For det kommende kvartal guider Netflix en vækst på 6,2 mio. nye kunder, som ligger 0,5 mio. over det som var ventet på forhånd.

Mht. indtjening forventer Netflix en indtjening per aktie på 0,79, hvor der på forhånd var forventet 0,65.« Kommentarer kommer fra Per Hansen, Investeringsøkonom hos Nordnet

Streamingtjenestens CEO, Reid Hasting, priste sig på en analytikersamtale lykkelig for, at Netflix adskiller sig fra andre techvirksomheder med sin forretningsmodel.

»Jeg er meget glad for, at vi byggede den her forretning på ikke at være reklameafhængige,« sagde han ifølge Financial Times med henvisning til Facebooks aktuelle strabadser.

Dagens overblik leverer Andreas Østerheden, seniorstrateg hos Nordea.

Europæiske aktier åbner i plus efter at amerikanske aktier steg pænt i går. Det var i fravær af nyheder på den geopolitiske og handelspolitiske front til at spolere humøret og med godkendte regnskabsaflæggelser. De asiatiske markeder handler blandet her til morgen, trods tallet for første kvartals BNP vækst i Kina kom ud højere end ventet på 6,8 pct.. Det fortsætter dermed med at overskyde regeringens mål på 6,5 pct. for 2018, og tallet var særligt drevet at højere end ventet privatforbrug. Vi venter stadig at kinesisk vækst langsomt skal svækkes, men i et langsomt tempo der ikke afsporer aktieopsvinget.

Dagens fokus hos investorerne på nøgletalsfronten bliver ZEW forretningsbetingelser i Tyskland samt industriproduktionen i USA. Industriproduktionen ventes at stige med 0,4 pct. ift. sidste måned, som viste en stærk fremgang. De regionale PMI’er signalerer også en mindre fremgang sammen med seneste jobrapport fra USA.

Pilen for renterne ventes at være opad i dagens løb i fravær af nye udmeldinger om den handelspolitiske agenda. Mens tallet for produktionsudnyttelsen kan rykke renterne højere, kommer det ud højere end ventet, så vil investorernes fokus formentlig være på regnskaber og geopolitik i dagens løb. Der vil dog alligevel blive skelet til taler fra både Williams og Ewans i løbet af dagen.

På regnskabsfronten vil Goldman Sachs regnskab, Johnson & Johnson og IBM få opmærksomhed, som alle aflægger regnskab i løbet af dagen.

Og vi slutter i Asien, hvor markederne balancerer omkring nulpunktet.