Nationalbanken: Udenlandsk arbejdskraft afgørende for opsving

Lars Rohde ved Nationalbankens pressemøde om dansk økonomi for et halvt år siden. Denne septemberdag sætter Nationalbankdirektøren på ny fokus på udsigterne for den danske økonomi.

Det går godt i dansk økonomi. Det er vurderingen - kort fortalt - fra Nationalbanken, der onsdag har fremlagt sin seneste økonomiske prognose. Banken hæfter sig særligt ved, at det igangværende opsving er balanceret i modsætning til tiden op til finanskrisen i nullerne.

Det skyldes i særlig grad én faktor.

»Adgang til udenlandsk arbejdskraft har været afgørende under det nuværende opsving. Uden denne arbejdskraft ville opsvinget formentlig være kørt af sporet,« skriver Nationalbanken.

Kan blive sværere at tiltrække

Beskæftigelsen er således steget med lidt over 200.000 personer, siden opsvinget tog fart i begyndelsen af 2013. Af den samlede fremgang er cirka en tredjedel udenlandsk arbejdskraft, mens en fjerdedel stammer fra øget erhvervsdeltagelse blandt 60-årige eller ældre, og yderligere en fjerdedel fra faldende ledighed.

Beskæftigelsen stiger fortsat med 3-4.000 personer pr. måned, og ledigheden falder. Her advarer Nationalbanken om, at presset på arbejdsmarkedet er forstærket, og at det potentielt ikke er muligt at få den nødvendige hjælp fra udlandet på sigt.

»Fremover kan det blive sværere at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, da mange af de lande, hvorfra denne arbejdskraft kommer – især i Østeuropa, har højkonjunktur og dermed gode beskæftigelsesmuligheder i hjemlandet til stigende lønninger,« skriver banken.

Større pres

Der er således også tegn på, at det større pres på arbejdsmarkedet begynder at give sig udslag i lønstigningstakten. I andet kvartal var lønnen i den private sektor 2,3 pct. højere end for et år siden ifølge Danmarks Statistiks opgørelse.

»Det er højere end den har været de senere år, men endnu moderat. Det øgede pres på kapaciteten skønnes gradvist at løfte lønstigningstakten yderligere i de kommende år til lidt over 3 pct. pr. år. Det er inden for, hvad økonomien kan bære uden at løbe af sporet,« påpeger Nationalbanken.

Men det er dog ikke alt sammen så godt, at Nationalbanken ikke finder det på sin plads at advare politikerne.

»I tidligere højkonjunkturer har det vist sig, at arbejdsmarkedet kan stramme til hurtigt og – typisk sammen med boligmarkedet – skabe en overophedning af økonomien,« skriver banken.

Vis ansvar

Udover at sikre adgangen til udenlandsk arbejdskraft skal de danske politikere ifølge Nationalbanken også huske, at det er i gode tider, at man gør sig klar til de magre tider. Og det bør give sig udslag i de nuværende finanslovsforhandlinger.

»Finanspolitikken bidrager ikke til at dæmpe efterspørgselsvæksten i år og til næste år. Aftalen om finansloven for næste år bør ikke skubbe mere til efterspørgslen,« skriver banken og tilføjer:

»Regeringen bør samtidig være forberedt på med kort varsel at kunne iværksætte en finanspolitisk stramning med henblik på at dæmpe væksten i efterspørgslen, hvis der opstår tegn på, at økonomien er på vej ind i en overophedning.«