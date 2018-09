Nationalbanken: Meget velkomment med opbremsning i boligpriser i København

Sådan lyder vurderingen fra Nationalbanken, der nu i stedet ser de stigende boligpriser begynde at sprede sig til resten af landet.

Den fladere prisudvikling i København er fornuftig for økonomien samlet set, fordi der blandt ejerlejlighederne i hovedstaden er størst andel af mere risikable lånetyper. Det gør området meget følsomt over for pludselige rentestigninger og ændringer i konjunkturerne.

»Prisstigningstakten på boliger har under opsvinget været højest i hovedstadsområdet. Priserne på ejerlejligheder i København er dog bremset op det seneste halve år, og der er tegn på, at de foreløbigt har toppet. Det skal ses i lyset af, at priserne på ejerlejligheder i København vurderes at være kommet højere op, end udviklingen i de disponible indkomster og renter tilsiger,« skriver Nationalbanken i sin seneste økonomiske redegørelse, der er offentliggjort onsdag.

»Samtidig finansieres boliger i København oftere end i resten af landet med mere risikable låntyper. Det øger boligejernes rentefølsomhed. Opbremsningen i priserne er derfor velkommen,« fortsætter Nationalbanken.

Banken ser nu i stedet de stigende boligpriser sprede sig til flere kommuner som ringe i vandet. Og det giver et bredere funderet opsving.

»Når boligpriserne stiger i et område, bliver det mere fordelagtigt at købe i et andet område, først og fremmest i pendlerafstand. Især prisudviklingen i København har afsmittende effekt på priserne i hele landet, en såkaldt bølgeeffekt. Årene med høje prisstigninger i København trækker således priserne op i omegnskommunerne og videre ud i landet,« skriver Nationalbanken.