Nationalbanken forbyder ikke ansatte at handle med bitcoin

Nationalbankdirektør Lars Rohde er kritisk over for Bitcoin, men han vil ikke forbyde sine medarbejdere at handle med dem.

Selvom nationalbankdirektør Lars Rohde er kritisk over for bitcoin og andre kryptovalutaer, vil han ikke forbyde bankens 400 medarbejdere at handle med digitale valutaer, som Nordea og Sydbank har gjort.

Det skriver dagbladet Børsen.

I 2014 påpegede Nationalbanken, at bitcoin ikke er penge, da »der ikke er nogen udsteder bag«, og at kryptovalutaens egentlige brugsværdi minder om glasperler i modsætning til ædelmetaller som guld og sølv.

»Det er livsfarligt. Det er jo en effektiv måde at spille på. Så hvis man ikke kan lide kasinoer, så har man fået et godt alternativ,« sagde Lars Rohde til DR inden jul.

Mandag meddelte Nordea, at den nordiske storbank vil indføre et forbud for de ansatte, når det gælder handel med de virtuelle valutaer.

»Det, der bekymrer os, er, at medarbejdere uden at have intentioner om det kan blive involveret i noget, som er uetisk eller ulovligt, fordi man ikke ved, hvor pengene kommer fra,« siger Stine Green Paulsen, fungerende pressechef i Nordea Danmark, til dagbladet Børsen.

Prisen på bitcoin er det seneste år steget fra omkring 900 dollar til 10.300 dollar. Ifølge Bloomberg landede prisen på bitcoin på hele 18.600 dollar i midten af december sidste år.

/ritzau/FINANS