Nationalbanken: Flere banker er begyndt at agere som før finanskrisen

Flere af de mellemstore banker i Danmark er begyndt at lempe deres kreditstandarder, mens udlånsvæksten er meget høj. Det vækker minder om tiden før finanskrisen.

Sådan lyder det fra Nationalbanken i analysen »Finansiel Stabilitet«, hvor der dog ikke er sat navne på de konkrete banker.

»I en tid med fremgang i økonomien er det naturligt, at konkurrencen om at yde udlån skærpes, men det skaber grobund for, at bankerne slækker på kreditkvaliteten og lemper på lånevilkår i kreditgivningen,« siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.

Han minder om, at det kan øge risiciene i det finansielle system, hvis bankerne lemper kravene til kunderne. Problemet er dog, at bankernes øgede risikotagning først kommer op til overfladen, når økonomien vender.

Nationalbanken gentager derfor sit budskab om, at det er vigtigt at bankerne gemmer ekstra kapital på kistebunden.

Konkret skal det ske via den såkaldte kontracykliske buffer, som regeringen tidligere i år besluttede at indføre efter anbefaling fra Det Systemiske Risikoråd, som også har Lars Rohde i spidsen.

Bufferen blev indført efter finanskrisen og giver regeringen mulighed for at tvinge bankerne til at holde flere penge indenbords.

/ritzau/FINANS