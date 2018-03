Nationalbanken: Der er taget hul på højkonjunkturen og presset på arbejdsmarkedet tager til

Opsvinget i dansk økonomi er fortsat i anden halvdel af 2017, og der er taget hul på en højkonjunktur. Presset på arbejdsmarkedet er taget til, men fremgangen er indtil videre afbalanceret, skriver Nationalbanken i analysen »Udsigter for dansk økonomi«, som er blevet offentliggjort onsdag formiddag

Nationalbanken venter nu en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,9 pct. i år, hvor den tidligere vækstprognose lød på 1,8 pct.. I 2019 venter Nationalbanken en vækst på 1,8 pct. og 1,7 pct. i 2020.

»Det går godt for dansk økonomi, og det skal vi værne om. Det er, når det går godt, at den økonomiske politik skal udvise mådehold og sørge for, at der er noget at stå imod med efter en højkonjunktur. Sådan en varer jo ikke evigt,« siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Hovedscenariet i Nationalbankens prognose er en moderat højkonjunktur, men der er også potentiale for en mere kraftig udvikling. Opsparingen er høj hos både husholdningerne og i virksomhederne, og det kan vendes til større forbrugs- og investeringslyst, når det går godt i økonomien. Også fra eksportmarkederne kan der komme en større efterspørgsel.

»Vi skal undgå, at højkonjunkturen udvikler sig til en overophedning, som så efterfølges af et tilbageslag. Regeringen bør derfor være forberedt på med kort varsel at kunne iværksætte en forebyggende finanspolitisk opstramning, hvis der er tegn på, at økonomien er på vej ud i en overophedning,« siger Lars Rohde.