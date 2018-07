Nationalbankdirektør: Skatteydere skal ikke betale for bankkrak – det skal aktionærer

Danmarks Nationalbank fylder 200 år 4. juli. Den blev oprettet tilbage i 1818 med det fromål at skabe orden i pengevæsenet. Den har siden haft til formål at arbejde for stabile priser, et stabilt finansielt system og sikre betalinger.

1857-58: Pengekrisen

Faldende kornpriser førte til en international likviditetskrise. Det fik staten til at oprette en »Midlertidig Laanekasse for Kongeriget«, som kunne yde lån til pengeinstitutter, kommuner og handelsvirksomheder.

1876-78: Sparekassekrisen

Under højkonjunkturen i starten af 1870erne begyndte de danske sparekasser at gå ind i stadigt mere risikable forretninger. Det førte til store tab, da lavkonjunkturen satte ind, og sparekasserne måtte finansiere sig ved at låne i Nationalbanken.

1885: Likviditetskrisen

Bankernes likviditet kom under pres i efteråret 1885, efter at en række virksomheder gik konkurs. For at dæmme op for bankernes likviditetsmangel førte Nationalbanken efterfølgende en lempelig udlånspolitik.

1907-09: Bygge- og bankkrisen

I starten af 1900erne oplevede både byggebranchen og banksektoren en markant fremgang. Men i 1907 vendte konjunkturerne igen, og både bankerne og de øvrige virksomheder fik svært ved at forlænge den kortfristede gæld, som de havde opbygget i årene op til krisen.

1920-33: Bankkrisen i mellemkrigstiden

De danske banker blev i 1920erne ramt af store tab som følge af faldende aktiekurser og eksportvirksomhedernes problemer med at afsætte varer. Flere af de største banker i Skandinavien, heriblandt Landmandsbanken, blev støttet af staten og Nationalbanken.

1984-85: Kronebankkrisen

I 1984 blev Krone Banken, der var landets syvendestørste bank, ramt af store tab, som især skyldtes store udlån til én kunde inden for byggebranchen. For at afbøde konsekvenserne af Krone Bankens problemer stillede Nationalbanken og en række større pengeinstitutter garanti over for indskydere og øvrige kreditorer i banken.

1987-93: Den syv år lange lavkonjunktur

Efter en årrække med godt gang i økonomien havde Danmarks økonomi syv magre år plaget af lav vækst og høj arbejdsløshed fra 1987 til 1993. Flere banker modtog i perioden hjælp fra staten og Nationalbanken. Det gjaldt blandt andet Varde Bank, der på daværende tidspunkt var Danmarks niendestørste bank.

2007-13: Finanskrisen

I 2007 opstod der uro på de finansielle markeder, der udsprang af problemer på det amerikanske boligmarked. Det gik hårdt ud over bankerne, der i første omgang kom i store likviditetsvanskeligheder og siden blev ramt af enorme tab. For at redde bankerne trådte staten til med adskillige bankpakker, og Nationalbanken oprettede bl.a. ekstra lånefaciliteter.

Kilde: Danmarks Nationalbank

Tekst: Morten Laugesen