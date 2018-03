Nationalbankchef: Dansk økonomi befinder sig i en slags guldlok-scenarie

Det vurderer Lars Rohde, der er direktør i Danmarks Nationalbank.

- På mange leder og kanter befinder dansk økonomi sig i en slags guldlok-scenarie.

- Så længe vækstforløbet foregår i et roligt tempo, uden at der opbygges ubalancer, så er der ikke behov for en kraftig opstramning i den økonomiske politik, siger Lars Rohde på Nationalbankens pressemøde onsdag.

Nationalbanken vurderer, at Danmark er på vej i en moderat højkonjunktur, og vækstskønnet er blevet opjusteret. Banken venter nu, at den danske økonomi vil vokse med 1,9 pct. i 2018 mod den tidligere forventning om en vækst på 1,8 pct.

Men de høje vækstrater vil ikke fortsætte for evigt.

- Når højkonjunkturen indfinder sig, vil ressourcerne blive gradvist mere knappe, og derfor vil kapaciteten gradvist blive mere begrænset, og det vil give lavere vækstrater, siger Lars Rohde.

Nationalbankdirektøren vurderer, at en øget kapacitetsudnyttelse i økonomien kan løfte væksten i lønninger og priser gradvist.

I 2018 venter Nationalbanken en stigning i forbrugerpriserne på 0,7 pct.

Der er dog ifølge Lars Rohde også risici, der kan have betydning for dansk økonomi.

Efterspørgselsvæksten, som direktøren kalder en opadgående risiko, kan stige forholdsvist kraftigt. Han vurderer, at hvis produktionskapaciteten i økonomien ikke kan følge efterspørgslen, kan det give et pres.

Uden for landets grænser kan den øgede risiko for handelsprotektionisme også have indflydelse på dansk økonomi, vurderer Lars Rohde og tilføjer, at blandt andet skattereformen i USA tyder på, at den amerikanske økonomiske politik bliver procyklisk.

Han vurderer, at underskuddet på de offentlige finanser i USA og den procykliske politik kan give udsigt til, at renterne stiger kraftigere og mere pludseligt.