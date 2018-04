Morgenklø til Danske Bank efter direktør-ofring: Aben skal placeres

Godmorgen,

Her kommer morgenens nyhedsoverblik, som i dag har fokus på Danske Bank, der torsdag ofrede en højtplaceret direktør i den store sag om hvidvask.

1

Her på Berlingske Business går Lars Krull, der er seniorrådgiver og bankekspert ved Aalborg Universitet, temmelig hårdt til værks med en allegori, der tager os med tilbage til den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig.

Krull mener slet og ret, at Danske Bank-direktør Lars Mørch helt urimeligt er blevet gjort til syndebuk i den store hvidvask-skandale.

»Jeg har kun et godt indtryk af Lars Mørch, som bestemt ikke er skyldig her. Men her er han blevet et sonoffer. Når modstandsbevægelsen slog nogen ihjel under Anden Verdenskrig, så gik tyskerne blot ud og skød en uskyldig. Det var et uskyldigt offer, som skulle genoprette balancen. Aben skal placeres,« siger Lars Krull.

2

Hos Dagbladet Børsen er linjen nogenlunde den samme. Her peger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskregler og direktør hos revisorjura.dk, samtidig på, at Danske Banks topchef Thomas Borgen i sidste ende er manden, der har siddet med ansvaret.

»Det, man skal være opmærksom på, er, at godt nok havde Lars Mørch ansvaret for den estiske afdeling fra 2013 og frem, men frem til 2012 var det altså Thomas Borgen, som sad med ansvaret for den afdeling, og som topchef havde han også det overordnede ansvar i 2013,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft til avisen.

3

Finans er også på banen med kritik af Danske Banks direktør-ofring. Mens Lars Krull i Berlingske Business tog os tilbage til Tysklands besættelse af Danmark, skal vi endnu længere tilbage hos Finans.

Her drager Jesper Højberg Christensen, der stifter og bestyrelsesformand i Advice, Ledelses- og Kommunikationsrådgivning, en parallel til 1864, da overgeneral Christian de Meza blev fyret af den danske krigsminister Carl Lundbye, som gjorde de Meza ansvarlig for at have rømmet Dannevirke.

»Når presset er stort nok, skal der findes en syndebuk. Det er en strategi, der går meget langt tilbage. Da vi tabte slaget ved Dannevirke, måtte de Meza gå af. Han fulgte muligvis blot ordrer, men vi kan ikke tåle ydmygelsen. Siden har vi set masser af skandaler både i erhvervsliv og i det politiske liv, som har krævet, at topledere er gået af,« siger Jesper Højberg Christensen til avisen.

Til samme medie siger Flemming Poulfelt, der er professor i ledelse på CBS:

»Uanset hvordan man vender og drejer skråen, lader det til, at man internt i Danske Bank har vidst, at noget ikke var, som det skulle være. Tror man som ledelse, at nu kan man slappe af, fordi et direktionsmedlem har trukket sig, så tager man fejl«.

Philip Jagd, chefstrateg i Nordea, har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

Natten til fredag har Trump meddelt, at han har instrueret handelsministeriet til at se ind i rimeligheden og muligheden for told på USD 100 mia. på kinesiske importvarer. Intet er besluttet, men Trumps kommentarer om, at Kinas gengældelse er uretmæssig, hvorfor en optrapning fra USA's vedkommende kan være nødvendig, vil sende aktiemarkederne i rødt fra morgenstunden i Europa, ligesom en eventuel modreaktion fra Kina kan forværre det senere. Også selvom markedet godt kan se, at udmeldingerne er en del af et kompliceret diplomatisk forhandlingsforløb.

Fredagens vel nok mest ventede begivenhed bliver den amerikansk jobrapport kl 14.30, der de seneste to måneder har skubbet til finansmarkederne. Først med et fald og siden hen med stigning. Markedets fokus er på lønvæksten og ikke så meget jobskabelsen. Forventningen er en tiltagende lønvækst, der hvis den stiger mere end ventet (fra 2,6 til 2,7% å/å) kan være med til at bringe inflations- og rentestigningsbekymringer tilbage på investorernes nethinde og tynge markederne.

Den amerikanske centralbank chef, Jerome Powell, skal præsentere sit syn på fremtidsudsigterne for den amerikanske økonomi kl. 19.30. Åbnes der ikke en kattelem på klem for en mere forsigtig linje i Fed, vil det styrke følsomheden overfor lønvæksten i dagens jobrapport såvel som den kommende uges (og måneders) inflationstal