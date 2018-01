Møgsager forstærker Nordeas nedtur

København. Kunderne vender igen tommelen nedad til Nordea.

Blandt de største banker herhjemme er Nordea på en klar sidsteplads, når det gælder kundetilfredshed. Og det går den forkerte vej: afstanden til de andre storbanker er kun vokset sidste år.

Det viser en undersøgelse fra Voxmeter på baggrund af 50.000 interview med danske bankkunder.

Her klarer Nordea sig langt dårligere end sine rivaler.

- Kunderne oplever problemer med at komme i kontakt med den rette person i banken og med at komme i dialog omkring de ting, de rent faktisk har brug for, fortæller direktør Christian Stjer fra Voxmeter om Nordeas sidsteplads.

Kundernes utilfredshed har fået ekstra brændstof fra storbankens rolle i skandalen om de såkaldte Panama Papers.

Her kom det i 2016 frem, at bankens kunder havde fået hjælp til at skjule penge i skattely, og sagen rullede videre i 2017, hvor Nordea også kom under mistanke for at medvirke til hvidvask af penge.

- Der er heldige og mindre heldige tidspunkter, og det her kom på et virkelig dårligt tidspunkt. Kundernes vurdering gik i forvejen drastisk ned, og så kom Panama Papers, som gjorde, at det accelererede, siger Christian Stjer.

For nogle år siden kunne Nordea måske nemmere have klaret sig igennem krisen ved at holde lav profil. Men i dag danskerne blevet hurtigere til at skifte bank, når de er utilfredse.

Derfor bliver banken nødt til at tage særligt hårdt fat, hvis den skal vende skuden.

- Nordea har kun én mulighed, det er at tage fat fra en ende af og tilbyde sine kunder god rådgivning. Der er ingen tvivl om, at de skal ikke bare sætte sig ned og tro, at tiden læger alle sår automatisk, siger bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet.

Nordea siger selv, at banken er opmærksomme på de utilfredse kunder og tager dem "ekstremt alvorligt".

- Vi er midt i en større forandringsproces og arbejder målrettet for at skabe de bedste betingelser og den bedste bank for vores kunder. Det er det lange seje træk, og vi forventer ikke, at denne udvikling ændrer sig fra den ene dag til den anden. Men vi tror på vores strategi, udtaler Mads Skovlund, der har ansvar for privatkunder i banken.

