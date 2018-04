Mød 100 unge talenter og landets yngste borgmester

God søndag morgen og velkommen til et overblik over nogle af den forgangne uges business-historier - i dag med fokus på karrierestoffet.

Torsdag var nemlig dagen, hvor vi satte navne og ansigter på 100 unge stortalenter i dansk erhvervsliv. De mødtes torsdag aften i CBS' Ovnhallen, da Berlingskes årlige Talent 100-magasin blev præsenteret. I år havde vi hentet et ekstra stortalent ind fra Vestsjælland i skikkelse af Christina Krzyrosiak Hansen, der blev valgt som borgmester som 24-årig i november 2017. Til inspiration for årets 100 talenter tryllebandt hun forsamlingen i et 20 minutter langt foredrag om det, der driver hende.

Læs interviewet med Danmarks hidtil yngste borgmester. Og gå på opdagelse i de 100 portrætter af årets frontløbere, som følger fodsporene efter tidligere talenter som Trygs koncernchef Morten Hübbe, stjernearkitekten Bjarke Ingels og iværksætterguruen Tommy Ahlers.

Mange af de unge talenter er uddannet fra Copenhagen Business School, som igen i år er kommet i fint selskab med en række prominente universiteter. Den anerkendte britiske institution Quacquarelli Symonds udarbejder hvert år en opgørelse over verdens bedste erhvervsuniversiteter, hvor Harvard Business School i USA ligger på en førsteplads, mens det franske INSEAD-universitet indtager andenpladsen. Længere nede ad listen finder man så Copenhagen Business School (CBS), der i år er placeret som nummer 17 i verden inden for Business & Management. Det er en flot placering, men dog en tilbagegang i forhold til de foregående år, hvilket er noget uddannelsesdekan på CBS, Gregor Halff, tager »alvorligt«.

Vores 100 talenter har alle gode job, og er altså smuttet gennem nåleøjet ved de forskellige jobsamtaler. Mange af dem har sikkert også været igennem personlighedstests på vejen mod drømmejobbet. Test af jobsøgendes personlighed danner i dag rammen for stadig flere jobsamtaler, og de skal sikre, at kandidatens adfærd faktisk passer til jobbet og mindsker risikoen for et dårligt match.

Novo Nordisk er en attraktiv arbejdsplads, og siden 2010 har medicinalgiganten brugt tests som et oplæg til jobsamtaler. »Vi får ikke perfekte mennesker ind. De findes jo ikke. Men i forhold til et job, er der nogle, der passer bedre end andre, og her er tests gode til at styre samtalen mod de ting, der er nødvendige for, at man kan udføre det job, man skal lave,« fortæller Novo Nordisks rekrutteringschef, Jakob Wolter i vores artikel om personlighedstests ved jobsøgning.

Cirka fire ud af ti af årets 100 erhvervstalenter er kvinder. Men hvis du træder ind i bestyrelseslokalet hos godt halvdelen af Danmarks største virksomheder, vil du udelukkende blive mødt af folk klædt i skjorte og slips. Der er nemlig ikke en eneste kvinde repræsenteret ved bestyrelsesbordet i 52 pct. af landets største virksomheder. Det viser en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, og det er chokerende, mener Bjarke Oxlund, der er teamleder for køn ved instituttet.

Professor Nina Smith er som næstformand for Nykredits bestyrelse, formand for Forenet Kredit og bestyrelsesmedlem i Carlsberg og Carlsberg Fondet, en af de få kvinder, som besidder en eller flere bestyrelsesposter. Hun er ikke overrasket over, at mange virksomheder ikke har kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Hun forklarer, at der egentlig ikke er mindre sandsynlighed for, at kvinder kan blive udpeget til bestyrelsesposter. Men da rekrutteringsgrundlaget primært er baseret på mænd, gør det opgaven noget sværere. Læs om undersøgelsen her, og læs også nogle af ugens andre gode businesshistorier.

