Minkavlerne ser lys for enden af tunnelen.

Der omsættes årligt for adskillige milliarder kroner af danske minkskind, som er blandt verdens bedste. De senere år har priserne dog på grund af global overproduktion ligget under produktionsomkostningerne for mange avlere. Scanpix/Henning Bagger/arkiv

København. Minkpelse er en dansk eksportsucces. Men mange minkavlere har efter en guldrandet epoke omkring 2012-13 i de seneste år kæmpet med røde tal på bundlinjen.

Årets første auktion hos Kopenhagen Fur giver dog de danske pelsproducenter fornyet håb.

Auktionshuset er internationalt førende med en global markedsandel på 60 procent.

På auktionen i weekenden - årets første ud af i alt fem endte gennemsnitsprisen på 261 kroner for et dansk minkskind.

Langt fra rekordpriserne for nogle år siden på 612 kroner. Men ifølge Tage Pedersen, der er bestyrelsesformand for Dansk Pelsdyravlerforening og for Kopenhagen Fur, på rette kurs.

- Skindene blev solgt for 11 kroner mere stykket end på den sammenlignelige auktion sidste år, siger han.

- Vi har solgt for 820-830 millioner kroner og er kommet bedre i gang end i 2017. Vi er sikre på, at priserne nok skal rette sig igen. Vi har bare en stor pukkel fra overproduktion, der skal væk, og det tager lidt tid, siger han.

Men udbuddet af skind er på vej ned internationalt.

-Det samlede antal minkskind, der udbydes på auktionerne, vil falde omkring ti procent i år sammenlignet med sidste år, vurderer Jesper Lauge Christensen, der er kommerciel direktør for Kopenhagen Fur.

Det er godt nyt for de danske avlere, der som de eneste ikke har haft nedgang i produktionen, men i stedet æder sig ind på andre landes markedsandele.

Det er der ifølge Tage Pedersen også brug for.

- Når de danske skind i weekenden indbringer 261 kroner stykket, er det stadigt for lidt. Vi skal have ti procent mere, for at det hænger sammen, siger han.

Samtidig er minkavlerne pressede af en dårlig kurs på dollar, som er branchens foretrukne valuta.

- Kursen er det seneste år gået fra syv til seks kroner. Havde den været mere normal, havde indtjeningen også været 10-15 procent bedre, siger Tage Pedersen.

Mens der på den første auktion blev solgt 3,4 millioner skind, så stiger det til mellem 6,5 og 7,5 millioner på hver af årets kommende auktioner.

/ritzau/