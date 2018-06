Minister vil gøre det skattefrit at overdrage livsværket til en fond

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil gøre det muligt for virksomhedsejere at overdrage livsværket til en erhvervsdrivende fond kvit og frit.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil gøre det skattefrit for virksomhedsejere, når de overdrager deres livsværk til erhvervsdrivende fonde. Og et flertal i Folketinget har allerede fundet pengene til at lette skatten, skriver Finans.

»Vi får nu en attraktiv model for erhvervsdrivende fonde, så der i de kommende år vil komme mange flere,« siger skatteministeren i et interview med Finans.

Hvis det lykkes ministeren at få forslaget vedtaget af det flertal, som sammen lavede aftalen »Vækstpakke DK«, forventes de nye regler at træde i kraft 1. januar næste år. For at en fond kan kaldes erhvervsdrivende, skal den opfylde en række krav. Blandt andet skal den ifølge Erhvervsstyrelsen have et formål beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige af stifteren, og fondens formue er »uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue og kan ikke gå tilbage til stifter«.

Danske virksomheder og offentlige universiteter er blevet markant dårligere til at samarbejde om forskning og udvikling. Alene sidste år faldt antallet af forskningssamarbejder med 11 pct. Også antallet af nye opfindelser på og patentansøgninger fra universiteterne er på retur. Det viser en ny opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fra 2016 til 2017 er antallet af samarbejder mellem offentlige forskere og private virksomheder faldet fra 3.476 til 3.093. Samtidig går det ifølge ministeriet tilbage på en række indikatorer for teknologioverførsel fra offentlige forskningsinstitutioner til det private, skriver Berlingske.

»Det er meget bekymrende, at vi ser så markante fald fra 2016 til 2017. Vi har brug for at få hul på de her forskningssamarbejder, også for de mindre og mellemstore virksomheder. Og det tyder ikke på, at det sker,« siger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser, hos Dansk Industri.

Med en ændring af færdselsloven banede politikerne for et år siden vejen for de første forsøg med selvkørende biler. Men ingen af projekterne er endnu kommet ud at køre, skriver Finans.

På et år har Vejdirektoratet kun modtaget én ansøgning – og den er endnu ikke godkendt.

»Det er da ærgerligt, men vi har lavet en ordning, som skal sikre to hensyn. Det ene er, at det skal være muligt at lave forsøg med selvkørende biler i Danmark, men det andet er, at man skal have en sikkerhedsgodkendelse af sit forsøg, før man får sin godkendelse,« siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Finans og tilføjer, at det kan tage tid.

McDonalds og Starbucks er blandt striben af restaurantkæder i Indiens næststørste stat, Maharashtra, som i weekenden fik bøder for at overtræde forbuddet mod brug af engangsplastik som bestik, madbeholdere og plastikposer, skriver CNN Money.

Forbuddet blev annonceret i slutningen af ​​marts, men trådte i kraft lørdag. Den indiske premierminister Narendra Modi har kaldt plastik for en »trussel mod menneskeheden«. Hans regering har lovet helt at afskaffe engangsplastik i Indien i 2022 – og at tilslutte sig en global kampagne, hvis undersøgelser viser, at der opgjort i vægt vil være mere plastik end fisk i havene i 2050, hvis der ikke sættes ind.

Mindst 25 af Indiens 29 stater har fuldt eller delvist forbud mod engangsplastik, men forbuddet bliver mange steder ikke håndhævet. Men i Maharashtra-staten, som har en befolkning på flere end 100 millioner, er der altså blevet slået hårdt ned for at tvinge virksomhederne til at ændre adfærd.

Franchisetageren bag McDonalds-kæden i staten har forklaret, at man er begyndt at bruge træbestik, papirkopper og sugerør lavet af majsstivelse. Alligevel har kæden fået en bøde, da man endnu ikke er på plads med alternativer til f.eks. plastlåg til drikkevarer, fortæller en talsmand for McDonald's i Indien til CNNMoney.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Donald Trumps trusler mod Kina og EU er »talk of town«. Efter en større amerikansk nedtur mandag, er der relativt roligt i Asien her til morgen. Investorerne holder i den henseende særligt øje med nye toldsatser mod Kina, om Trump vil gøre det sværere for kinesiske selskaber at investere i USA, om andre amerikanske selskaber følger i Harley Davidsons fodspor og truer med at flytte produktionen til eksport ud af USA. Og om der kommer nye toldsatser og handelsrestriktioner overfor Europa.

Endnu et mindre dansk selskab bliver børsnoteret i København, når medico selskabet Virogates har sin handelsdebut kl. 09.00. Det har ikke været nogen afkastdans på roser at være investor fra start for en række selskaber, og forhåbentlig er afregningsprisen ikke skruet så meget i vejret, at det forhindrer en god aktieindledning.

På trods af forsikringer fra bestyrelsesformanden om at strategien for A.P. Møller-Mærsk nok skal virke, har investorerne et lidt kortsigtet anstrengt kursforhold til aktien. Mandag var der nye massive kursfald, som bragte aktie tæt på et 5 års lavpunkt. Er der nye fald i sigte, eller er nervøsiteten ved at have kulmineret?

Asiatiske aktiemarkeder var badet i rødt tidligt tirsdag, efter at Wall Street dykkede natten over.