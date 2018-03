Mikroplastik fundet i flaskevand

København. Ynder du at slukke tørsten med en tår vand fra en plastikflaske, er der stor risiko for, at der ryger mere end blot drikkevand ned i halsen.

For hver liter vand findes der i gennemsnit ti plastpartikler på størrelse med et hårstrå for.

Det viser en ny amerikansk undersøgelse fra Orb Media.

269 plastikflasker fra ni forskellige lande er blevet undersøgt, herunder mærker som Evian, San Pellegrino og Aquafino.

I alt indeholdte 242 vandflasker spor af mikroplastik.

- Det er ikke et katastrofalt højt tal, vi ser, men det er bekymrende, siger Sherri Mason, kemiprofessor på State University of New York, til BBC.

Selvom det endnu ikke er bevist, at indtagelse af små doser mikroplastik kan være skadelig for menneskekroppen, er det vigtigt at være opmærksom på problemstillingen, mener Sherri Mason.

Tidligere forskningsprojekter, som kemiprofessoren står bag, har vist at samme slags mikroplastik også findes i postevand og øl.

Tal fra European Federatio of Bottled Water (EFBW) viser, at danskerne årligt køber 119,9 millioner liter flaskevand. Det svarer til 21 liter per indbygger.

/ritzau/