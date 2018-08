Mens vi nyder sommeren lurer ekstra regning fra tørken

God søndag morgen og velkommen til et tilbageblik på endnu en hed business-uge.

Mange danskere kan nu se tilbage på en fantastisk sommerferie med tørt og godt vejr. Og der er grund til at skåle i store dele af den danske restaurations- og hotelbranche. Med skinnende sol og høje temperaturer siden maj forventer brancheorganisationen Horesta, at sommeren 2018 vil servere høje vækstrater for branchen. Også bryggerierne har haft gyldne dage. Særligt salget af vand er i år eksploderet og er siden maj steget med 15 pct. sammenlignet sidste år. Og i byggeriet har den gode sommer gjort det muligt at arbejde igennem fra morgen til fyraften uden vejrlig, ligesom overdækninger har kunnet undgås.

Men mange andre brancher har alvorlige problemer. Landbruget se tilbage på en nærmest mareridtsagtig tør sommer, som potentielt kan udhule de allerede pressede pengekasser. I begyndelsen af juli vurderede Landbrug & Fødevarer, at tørken vil koste landbruget op til 4,5 mia. kr. Det tal skal formentlig skrives op i løbet af de nærmeste uger.

Hos de danske rejseselskaber har man også mærket konsekvenserne af de mange solskinsdage. Rejserne sydpå har været sværere at afsætte, så de er blevet solgt billigere, lyder det fra både Spies, Tui og Apollo. Og herhjemme har mange af de danske indendørs forlystelser lidt under fraværet af publikum, der har valgt strandene i stedet.

For os allesammen venter der en ekstra regning som følge af tørken. Den tørre, varme, vindstille sommer har nemlig gjort, at både vindmøller, atom- og vandkraft har hårde vilkår, og det betyder, at den danske strøm i sommervarmen i højere grad hentes fra Tyskland, hvor de CO2-tunge kulkraftværker stadig spiller en stor rolle. Det er dog længere mod nord, i Norge, at varmen har den største indvirkning på strømmen. Efter en vinter, hvor det sneede ganske meget i Norge, var det forventningen, at der ville være stor produktion fra vandkraftværkerne i år, men varmen har indfundet sig så hurtigt og med sådan en kraft, at sneen ikke blot smeltede, men også fordampede inden den nåede vandreservoirerne. Manglen på vand betyder mindre produktion af strøm med stigende elpriser i hele Norden til følge.

Mens sommerbøfferne syder på grillen, er de danske topledere ved at skrue lidt ned for humøret. Jubeloptimismen hos toplederne fra slutningen af 2017 er ved at fortage sig, viser svar fra Berlingske Business Toplederpanel. Mere præcist er det 58 pct. af toplederne, som ser enten optimistisk eller meget optimistisk på fremtiden for deres virksomhed. Det er 12 procentpoint færre end for et halvt år siden. I svarene fra toplederne kan man se, at den svagt faldende optimisme bunder i, at færre forventer stigende omsætning og overskud i løbet af de næste tre måneder. Når man ser på antallet af nye ordrer, er der også flere topledere, som mener, at det vil være faldende.

Og så fortsætter handelskrigen med uformindsket styrke. USAs præsident, Donald Trump, eskalerede onsdag handelskrigen med Kina, da han foreslog at mere end fordoble den foreslåede toldsats på kinesiske varer. Planen er at øge toldsatsen på importerede varer fra Kina fra de foreslåede ti til 25 procent til en samlet værdi af 200 milliarder dollar. Den foreslåede takst får det til at løbe koldt ned ad ryggen på amerikansk erhvervsliv.

Topchefen for Apple, Tim Cook, langer hårdt ud efter de højere toldtariffer. IT-gigantens adm. direktør har sagt, at han håber, de politiske ledere fra verdens to største økonomier ville holde hovederne kolde og lade være med at indføre nye handelsrestriktioner mellem USA og Kina.

»Vores syn på toldtariffer er, at de dukker op som en skat på forbrugeren og ender med at resultere i lavere økonomisk vækst,« lyder det fra Tim Cook, hvis virksomhed jo er amerikansk og har produktion i Kina.

Apples aktionærer mærker imidlertid endnu ikke noget til handelskrigen. Apple-aktien slog således i denne uge rekord, og selskabet blev verdens dyreste nogensinde med en markedsværdi på mere end 1.000 milliarder dollar.

Den kommende uge begynder regnskabssæsonen i Danmark for alvor med regnskaber fra blandt andre Novo Nordisk, Lundbeck, Novozymes, Østed og Genmab. Og vi kommer nok også til at høre mere til hvidvaskskandalen. Tirsdag besluttede den estiske statsanklager at indlede en strafferetlig undersøgelse af sagen om mulig hvidvask for milliarder af kroner i Danske Banks estiske afdeling. Esternes initiativ kommer som følge af en politianmeldelse fra den verdenskendte hvidvaskjæger og chef for Hermitage Capital, William »Bill« Browder.

»Vi forventede, at dette ville ske. Det er det eneste passende skridt, de estiske myndigheder kunne tage baseret på de oplysninger, vi havde i vores anmeldelse. Det rejser et meget vigtigt spørgsmål, som er: Hvad vil de danske myndigheder gøre som følge af vores anmeldelse, som blev indsendt lang tid forinden den estiske?« sagde Bill Browder til Berlingske.

Fortsat god søndag og god læselyst