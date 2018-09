Medie: Danske Banks hvidvasksag kan være større end troet

København. På et enkelt år skal cirka 192 milliarder kroner have passeret gennem Danske Banks estiske filial.

Det skriver det britiske finansmedie Financial Times, der skal have set et udkast til en rapport om hvidvaskningssagen i bankens estiske filial.

Rapporten er bestilt af Danske Bank og er lavet af Promonto Financial, der er et konsulentfirma.

Ifølge Financial Times blev 30 milliarder dollar placeret i Danske Banks estiske filial i 2013 af udlændinge. Det var her, at skandalen, der varede fra 2007 til 2015, ramte sit højeste.

Financial Times nævner ikke, om hele det store beløb er mistænkt for at relatere sig til hvidvask af penge.

Men en kilde tæt på undersøgelsen siger, at det er en utrolig sum for sådan en lille afdeling.

- Du kan ikke have den sum flydende igennem banken uden at rejse spørgsmål, siger den unavngivne kilde til Financial Times.

De omfattende undersøgelser ventes at blive offentliggjort senere på måneden, oplyser Danske Bank i en mail til Ritzau.

Her fremgår det, at banken ikke kan bekræfte de konkrete oplysninger, der bliver nævnt i medierne.

Men sagen er kompleks. Derfor er det ikke muligt at drage konklusioner på baggrund af enkeltstående oplysninger, oplyses det i en mailen.

- Vi tager sagen meget alvorligt, og jeg mener, at det er i alles interesse, at konklusionerne baseres på bekræftede og fuldstændige fakta.

- Undersøgelserne er ved at blive færdiggjort, og vi ser frem til at offentliggøre konklusionerne, siger bestyrelsesformand Ole Andersen i en kommentar.

Mængden af mistænkelige transaktioner er tidligere blevet vurderet til at udgøre omkring 28 milliarder kroner fra 2007 til 2015, skriver Financial Times.

I juli skrev Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.

Ligeledes i juli oplyste Danske Bank i sit regnskab, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på de ikke-estiske kunder. Danske Bank uddybede ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.

Danske Bank har tidligere oplyst, at det står klart, at problemerne relateret til porteføljen er betydeligt større, end man forventede, da undersøgelserne blev sat i gang.

Ud over de omtalte undersøgelser bliver banken også efterforsket af bagmandspolitiet for muligt brud på loven hvidvask af penge. Der forelægger endnu ikke en sigtelse.

