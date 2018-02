Med ét tweet sendte 20-årig reality-stjerne Snapchats værdi i gulvet med 7,8 milliarder

God morgen

Vi er nået frem til ugens sidste hverdag, og weekenden står for døren. Vi disker i den anledning op med en stribe opsigtsvækkende erhvervshistorier. Vi skal blandt andet forbi en omfattende svindelsag fra Viborg, Lauritz.com-ejeren i kamp mod tiden, men vi begynder i den mere glitrede afdeling i USA, hvor at en af de mest kendte TV-personligheder blandt unge har leverede lidt af en mavepuster til et milliardselskab.

1

SPØRGSMÅL: Hvad får man, hvis man kombinerer en af ungdomskulturens mest populære apps med et rasende tweet fra en 20-årig kendis og yngste medlem af Kardashian-klanen? SVAR: Et aktiemarked i salgshysteri.

Et af de mest hyppede amerikanske tech-selskaber Snap Inc. kunne i den tidlige amerikanske handel torsdag se sin kurs dale med 1,3 milliarder dollar svarende til 7,8 milliarder kroner. Det skriver flere amerikanske medier.

Det skete i kølvandet på, at Kylie Jenner havde skrevet et tweet, hvor hun nedgør Snapchats seneste redesign, og skriver: »Er jeg den eneste, som ikke åbner Snapchat længere? Eller er det bare mig...ugh, det er så sørgeligt«.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Kylie Jenner er den yngste af de højt profilerede og temmelig kendte Kardashian-søstre (de har samme mor, men ikke samme far), der siden 2007 har haft deres eget realityprogram og breder sig over tøjmærker og skønhedsprodukter. Kylie Jenner er altså vokset op i et hjem, hvor hun siden barnsben er blevet eksponeret og har i dag 25 millioner følgere på Twitter (over 100 millioner på Instagram). Langt de fleste i den meget unge målgruppe. En målgruppe, der rammer lige ned i hjertekulen på dem, som netop Snapchat henvender sig til. Så når Kylie Jenner skriver, at hun ikke gider det mere, så gør det ondt. Akten faldt dramatisk, men rettede sig i løbet af torsdagen.

Iagttagere ser det som et tegn på, at Snap er rystet for tiden, og at aktien langt fra har fundet solidt fodfæste. To faktorer gør sig gældende for Snap Inc. Som flere af de andre store techvirksomheder, er den ikke i nærheden af at tjene penge, og for det andet tyder meget på, at selskabets bestræbelser på at gøre Snapchat nemmere at håndtere for andre end den meget unge målgruppe, skubbet netop den gruppe væk fra sig. Tidligere på ugen blev den største underskriftsindsamling mobiliseret mod et redesign nogensinde. Over 1.2 millioner mennesker krævede, at det gamle design kom tilbage.

Det har fået analytikerne på Wall Street til at reagere. Blandt andet har Citigroup ændret deres anbefaling til »sælg« fra »neutral«.

Business.dk anbefaler:

Kriseramt bank går konkurs - konkurrent overtager resterne

Klik på kortet: Så store er de personlige formuer i dit postnummer

Efter nedslagtning i Løvens Hule: Der findes ikke dårlig omtale

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Auktionshuset Lauritz.com kæmper med et obligationslån på en kvart milliard kroner. Nu stiller Bengt Sundstrøm sig i spidsen for en manøvre, der skal trække Lauritz.com ud af gældsproblemerne.

Et obligationslån på omkring 240 millioner kroner, der egentlig skulle sikre selskabets vækst, forfalder om knap halvandet år. En udslidt lagerejendom på Rovsingsgade i København har spøgt i selskabets skrantende økonomi. Aktiekursen er styrtdykket siden noteringen – med mere end 80 procent. Der har været opgør i toppen af ledelsen, hvor tre bestyrelsesmedlemmer og den daværende topchef forlod selskabet. Omsætningen fortsætter med at skrumpe og faldt senest med 11 procent i 2017. Læs hele historien her.

3

Efter flere års efterforskning har bagmandspolitiet rejst tiltale mod rigmanden og stifteren af den viborgensiske dækvirksomhed Genan, Bent A. Nielsen, for omfattende svindel, skriver Finans.

Ifølge anklageskriftet fremgår det, at Bent A. Nielsen er blevet tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for 73 mio. kr. samt bedrageri af særlig grov beskaffenhed for 420 mio. kr. Begge dele straffes med op til otte års fængsel.

Tiltalerne er kulminationen på en skandale, som Finans afdækkede i 2014. Indtil da var Genan blevet fremstillet som en dansk miljøsucces, der tjente millioner på at høvle brugte bildæk om til gummigranulat, og pensionskassen PKA havde investeret over 1 mia. kr. i virksomheden.

Regnskaberne viste sig dog at være forkerte, og virksomheden kollapsede på få måneder i et dramatisk forløb, hvor PKA pressede Bent A. Nielsen ud og strikkede en redningsplan sammen med Genans bankforbindelser.

LIVE Følg med på Business Live

4

Nettoindvandringen, som er indvandring fratrukket udvandring, af EU-borgere til Storbritannien er næsten halveret i perioden fra september 2016 til september 2017. Det viser nye tal fra det britiske Office for National Statistics (ONS).

Mens nettoindvandringen til Storbritannien fra ikke-EU-lande ramte det højeste antal i næsten seks år, er kun 90.000 EU-borgere flyttet til Storbritannien i løbet af de 12 måneder. Det er en nedgang fra 165.000 i forhold til samme periode fra 2015 til 2016.

Håbet om en reducering i antallet af migranter var en stor årsag til, at et flertal af briterne stemte ja til at forlade EU ved en afstemning i juni 2016. Men en af konsekvenserne ved det forestående brexit er nu, at virksomheder i Storbritannien lider.

Følgende tre ting skal investorerne holde øje med i dag ifølge chefstrateg i Nordea, Philip Jagd.

Tyske BNP-tal kan fra morgenstunden præge markederne. Specielt efter gårdsdagens skuffende IFO-tal, vil en negativ overraskelse tages ilde op og give en negativ åbning på de europæiske børser trods positive indikationer fra Asien.

Senere på dagen får vi europæiske inflationstal, der dog ventes fortsat at ligge langt under ECBs 2% målsætning. Men grundet markedernes fokus på inflation og renter vil tallene få ekstra fokus, med højere end ventet inflation negativt for aktiemarkederne og omvendt.

Endeligt kommer der en række udmeldinger fra den amerikanske centralbank, både fra medlemmer (Williams og Mester) samt fra den forberedte redegørelse til Formand Powells fremlæggelse for kongressen i næste uge. Er der stramninger ift. januars FOMC referat i nogle af de udmeldinger vil det trække renter og dollar højere men svække aktierne imod lukke tid.

kl 8.00: Danmark: Detailsalg, jan

kl 8.00: Tyskland: BNP-vækst, Q4 (endelig)

kl 11.00: Eurozonen: Forbrugerpriser, jan

kl 17.00: USA: Den amerikanske centralbank, Federal Reserve udgiver rapport om landets pengepolitik

De asiatiske aktiemarkeder følger op på den positive vending, der kunne spores på Wall Street torsdag. Investorerne griber chancen for at få fat i de nu billigere aktier efter flere dages ganske massive kursfald.

Nikkei 225 +0,5

Topix +0,6

Hongkongs Hang Seng +0,8

China Shanghai Composite +0,1

China CSI 300 +0,1

Taiwan Taiex +1,0

Sydkoreas Kospi +1,1

Indiens BSE Sensex +0,3

Singapores STI +1,0

Sydney ASX 200 +0,7