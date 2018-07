Mavepustere til danske sværvægtere

God søndag morgen. Skoleferien er begyndt. Der er sat øl og vand over til Roskilde Festival - men det er endnu ikke agurketid. Den sidste uge har budt på store nyheder fra nogle af landets største virksomheder.

Ugens mest spektakulære nyhed var dommene i bestikkelsessagen omkring IT-virksomheden Atea. De otte tiltalte var enten givere eller modtagere af bestikkelse i form af gourmetmiddage og luksusrejser, hvilket stod på gennem en årrække. Mest kendt er nok en ekstravagant rejse til Dubai i november 2014, hvor tre tidligere topchefer fra Atea inviterede IT-driftschefen fra Region Sjælland og IT-direktøren fra Rigspolitiet med til ørkenbyen. Fem overnatninger på hotel, flyrejse på business class, luksusforplejning og billetter til Formel 1-løb nåede op på et beløb på mere end 80.000 kr. per næse.

Da bestikkelsessagen kom frem i 2015 interviewede vi Ateas bestyrelsesformand og storaktionær, Ib Kunøe (som ikke har været tiltalt), om bestikkelsessagen for over en million kroner. Den gang svarede han: »Det er en million kroner. Og en million kroner over syv år ... Så er vi altså nede i de små træskostørrelser«.

Men selv små træsko kan sparke, for bestikkelse i enhver form er dybt undergravende for samfundsøkonomien. Retten i Glostrup slog da også hårdt ned onsdag, da der blev afsagt dom. Alle tiltalte blev kendt skyldige. Hårdeste straf fik tidligere IT-driftschef i Region Sjælland, René Clausen, som fik et år og seks måneders ubetinget fængsel. Atea fik en bøde på 10 mio.kr. og har accepteret dommen. Men bøden er måske ikke det værste. Moderniseringsstyrelsen har med øjeblikkelig virkning sat alle offentlige aftaler med Atea i bero. Præcis hvilken konsekvens dommen får for det offentliges indkøb af IT-ydelser vil Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) nu granske sammen med Kammeradvokaten.

Flere tæsk til Danske Bank

Også Danske Bank med Thomas Borgen i spidsen kæmper med et blakket ry, og landets største pengeinstitut får næsten hver uge nye ridser i lakken. Berlingske har som bekendt i mere end et år afsløret, hvordan den estiske filial i årevis har haft mistænkelige kunder, der har sendt meget store, lyssky summer gennem konti i banken. Sidste søndag kunne vi så sammen med DR afsløre, at Danske Banks skandaleramte estiske filial i 2009 var viklet ind i en mistænkelig kriminalsag om illegal handel med nordkoreanske våben. Ifølge FNs sikkerhedsråd var sagen et klart brud på sanktionerne, og sagen burde have været øjenåbner for Danske Bank.

Den nytiltrådte erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov (K) brugte ordene »skamplet« og »skandale« om de nye afsløringer. På sit første samråd mandag om hvidvaskskandalen i Danske Bank oplyste Jarlov, at Bagmandspolitiet undersøger skandalen, mens han »antager«, at Finanstilsynet kigger på nye oplysninger i sagen.

Helt usædvanligt gik nationalbankdirektør Lars Rohde så lørdag ind i hvidvasksagen. I et interview med Berlingske kritiserer Lars Rohde Danske Banks håndtering af sagen i skarpe vendinger. Samtidig påpeger han, at banken risikerer en bøde fra de amerikanske myndigheder.

»Der er ingen tvivl om, at vi ser på sagen om hvidvask med betydelig alvor. Det sætter grundlæggende danske finansielle virksomheders omdømme i spil, fordi tonen blandt internationale myndigheder også er blevet skærpet ganske betragteligt. Ikke alene lider de finansielle danske virksomheders omdømme skade, når vi har den type af sager, det gør danske myndigheders omdømme også,« siger Lars Rohde.

Mærsk-aktien i havsnød

Landets største virksomhedsgruppe A. P. Møller - Mærsk har også sit at slås med. Søren Skou har netop holdt toårsdag som topchef i A.P. Møller - Mærsk, og det kan fejres med en aktie, der bliver ved med at falde. Nu begynder investorerne for alvor at efterlyse resultater. Mærsk var gennem et 2017, hvor blandt andet et stort hackerangreb lagde koncernens containerrederi Maersk Line ned. Men 2018 har ikke været meget bedre. I februar skuffede ledelsen med en svag præsentation på den store kapitalmarkedsdag, og det i en sådan grad at aktiekursen de efterfølgende dage faldt med ti pct. Herefter fulgte en generalforsamling, hvor formand Jim Snabe Hagemann mest talte i abstrakte termer og højst usædvanligt overlod en del af dagen til topchef Søren Skou.

Fredag blev så en historisk dag. For første gang kostede energikoncernen Ørsted mere end A. P. Møller - Mærsk. En stor nedjustering fra det tyske containerrederi Hapaq-Lloyd fik investorerne til at flygte fra den plagede danske rederiaktie. Kursfaldet betyder, at Mærsk nu blot er 159 milliarder kr. værd eller tre milliarder mindre end Ørsted.

Ørsted skærer til

Ørsted - under Henrik Poulsens ledelse - har anderledes succes med sin strategiske omstilling. I denne uge gjorde han klar til sælge endnu en del af arvesølvet for at fokusere på den voksende grønne forretning. Pakken, som Ørsted nu sætter til salg, består af 19.000 kilometer elnet i Københavnsområdet og i Nordsjælland, 733.000 elkunder, omkring 130.000 kunder inden for gassegmentet samt vedligehold og drift af 160.000 gadelamper i 15 sjællandske kommuner.

Vores erhvervskommentator Jens Chr. Hansen finder det tankevækkende, at to af landets førende virksomheder, som begge står midt i en historisk transformation, har udviklet sig så forskelligt.

»Når Ørsted melder ud om målsætningen med en »portefølje af grønne vækstinitiativer«, så er der fuld tillid til, at Henrik Poulsen & Co. kan gøre det, og ikke mindst, tjene gode penge på det,« skriver han om Ørsted i sin blog - og om kollegaen på Esplanaden lyder det:

»Søren Skou, har i samme periode også arbejdet med et storstilet strategiskifte, men enten tvivler omverdenen (læs: børsmarkedet) på, at Mærsk og Søren Skou magter omstillingen, og ellers er kommunikationen fra Mærsk-toppen ikke blevet forstået. Med en voldsom mistillid til følge«.

God søndag, god sommerferie, god festival og god læselyst.