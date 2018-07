Markedsoversigt: Svagt C25 og forduftet renteoptimisme

Eliteindekset sluttede dagen i 1094,01 eller 0,5 pct. lavere end onsdagens niveau, mens det brede europæiske Stoxx 600 var steget 0,3 pct. ved danske lukketid - trukket frem af fornyet optimisme i forhold til især bilindustrien.

I bunden af indekset lå Pandora med et minus på 4,1 pct. til 419,90 kr. uden selskabsspecifik forklaring. Og samtidig tyngede Mærsk-aktierne med et fald på 2,8 pct. til 7732 kr. for B-aktien.

»I morgen starter jo handelskrigen, konstaterer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen som den sandsynlige forklaring på det fortsatte fald i rederiaktien.«

Mærsk-aktierne har været på næsten kontinuerlig nedtur siden handelskrisen tonede frem i horisonten, og i løbet af den seneste måned er B-aktien faldet godt 2000 kr.

Danske Bank fortsatte onsdagens nedtur, som blev indledt, da Berlingske Business skrev om suspekte pengestrømme for nye 28 mia. kr., som bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 mia. kr. Torsdag kom banken på forsiden hos flere erhvervsmedier i samme negative anledning. Banken sluttede 2,6 pct. lavere i 192,20 kr.

Blandt dagens få selskabsspecifikke nyheder peger Ole Kjær Jensen på, at Credit Suisse har indledt dækning af ISS med anbefalingen "outperform" og et kursmål på 260 kr. Det placerede ISS i den øvre del af C25 med et plus på 0,7 pct. til 216,80 kr.

Uden for C25 blev der gået hårdt til NKT, som onsdag vandt en 1,1 mia. kr. stor kabelordre. Onsdag gav det aktien en stigning på 3,4 pct. Men torsdag vendte stemningen, og aktien tabte 8,3 pct. til 161,90 kr.

Hen over eftermiddagen gik den optimistiske stemning på de europæiske aktiemarkeder lidt ned i gear, og i takt hermed forduftede middagstimernes rentestigning.

Ved lukketid lå renten på den toneangivende danske tiårige statsobligation på 0,32 pct., som var 1 basispoint lavere end onsdagens lukkeniveau og 2 basispoint lavere end ved handelsstart torsdag.

Omkring middagstid torsdag var renten oppe i 0,37 pct. inspireret af blandt andet formiddagens nøgletal for udviklingen i tyske fabriksordrer, som viste en stigning på 2,6 pct. på månedsbasis, mens der var ventet en fremgang på 1,1 pct. ifølge estimater fra Bloomberg News.

Men eftermiddagen bød på mere tvetydige nøgletal fra USA.

Tilgangen af nytilmeldte ledige på 231.000 var over det ventede antal på 225.000 ifølge Bloomberg News. Og ADP-rapporten over udviklingen på det private jobmarked viste en skuffende stigning på 177.000 nye job mod en ventet stigning på 190.000 nye job.

PMI Service-indekset holdt sig i den endelige udgave til det foreløbige indeks på 56,5 i juni, mens ISM Service-indekset steg til 59,1 mod et ventet fald til 58,3.

Ugens største makrobegivenheder ventes fredag med nye amerikansk-kinesiske toldsatser og den officielle amerikanske arbejdsmarkedsrapport for juni.

/ritzau/FINANS

