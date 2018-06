Markedsoversigt: Novo holdt C25 oppe og de danske renter faldt

Novo Nordisk leverede sent onsdag positive resultater af to fase 3-studier med diabetesmidlet Semaglutid, der viste signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt sammenlignet med selskabets eget præparat Victoza og konkurrenten Sitagliptin.

»Der er ingen tvivl om, at det er Novo, der driver udviklingen. Det var nogle rigtig flotte tal, de kom med, og det skal de belønnes for,« siger senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje.

Medicinalaktien steg 3,7 til 299,20 kr. og bidrog til, at C25 kunne lukke med et middelmådigt minus på 0,2 pct. til 1119,15.

Næstøverst i C25 lukkede Carlsberg med et plus på 1,5 pct. til 742,20 kr. Her var forklaringen ifølge de forlydender, Christian Thatje kender til, at bryggerierne kan glæde sig over en særlig gunstig udvikling i ølsalget under fodbold-VM i Rusland.

I bunden af eliteindekset faldt Ambu 10,2 pct. til 212,20 kr. efter en rekordstigning på 9,2 pct. onsdag. Den blev delvist forklaret med, at Ambu-ledelsen er på roadshow med dygtig præsentation af selskabet.

Men torsdag indledte Nordea dækning af aktien med anbefalingen "sælg" og et kursmål på 167 kr.

Chr. Hansen faldt 2,4 pct. til 623 kr. UBS sænkede anbefalingen af aktien til "neutral" fra "køb", men hævede samtidig kursmålet til 635 kr., fremgår det af et analysenotat. Kursmålet var tidligere 615 kr.

Også SEB har sænket sin anbefaling - til "hold" fra tidligere "køb" - men samtidig er kursmålet skruet op til 650 kr. fra 640 kr. ifølge Bloomberg News.

Italien var igen torsdag epicentret for udviklingen i de europæiske renter, der trak markant op på de sydlige markeder i Italien, Spanien og Portugal, mens niveauerne på de traditionelt mere sikre markeder i Nordeuropa var nedadgående.

For den danske tiårige toneangivende statsobligation sluttede handelsdagen med en rente på 0,35 pct., som var 4 basispoint lavere end lukkeniveauet onsdag eftermiddag og 6 basispoint lavere end ved åbningen af torsdagens handel.

Ikke mindst udnævnelsen af de to euroskeptikere Alberto Bagnai og Claudia Borghi til formænd for henholdsvis finansudvalget i det italienske senat og for budgetudvalget i underhuset i Rom gav rystelser i obligationsmarkedet.

I Italien var renten ved dansk lukketid steget 18 basispoint, mens stigningen i Spanien og Portugal var på 9-10 basispoint.

Også en skuffende opgørelse af det amerikanske Philadelphia Fed-indeks bidrog til renteudviklingen. Indekset lå for juni på 19,9 mod analytikernes forventninger om et indeks på 29,0. Yderligere steg de amerikanske ledende indikatorer kun halvt så meget som ventet, og forbrugertilliden i eurozonen landede på minus 0,5 mod en forventning om 0,0.

