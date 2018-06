Markedsoversigt: Kun tre selskaber i plus og rolige renter

Kun tre selskabsaktier endte med plusser i mandagens C25-indeks. A.P. Møller-Mærsk og DSV tog de mindre eftertragtede pladser, mens Vestas blev støttet af en stor amerikansk ordre fredag efter lukketid.

Mærsk har fået sænket kursmålet hos Clarksons Platou Securities med 20 pct., efter at det mod slutningen af sidste uge kom frem, at Maersk Container Industry (MCI) skal lukke fabrikker i Chile, hvilket ifølge Shippingwatch kan komme til at koste 1,5 mia. kr.

Størstedelen af selskaberne i indekset endte med fald. Det satte sig i C25, der faldt 1,3 pct. til 1120,17. Mærsk B-aktien faldt 3 pct. til 9460 kr.

Det samlede billede for indekset var præget af spændinger mellem USA og Kina, hvor USA i fredags offentliggjorde en revideret liste med nye toldinitiativer, som Kina svarede igen på. Det trykkede stemningen hos investorerne, vurderer Nikolaj Holmsgaard.

Vestas offentliggjorde sent fredag, at vindmølleproducenten har fået en ordre på 442 megawatt i bogen. Vestas-aktien faldt 0,3 pct. til 418 kr., efter at den var i et beskedent plus det meste af dagen.

DSV, som fredag satte kursrekord, har fået sænket anbefalingen hos finanshuset Morningstar til "sælg" fra "hold", mens kursmålet er fastholdt på 403 kr. DSV-aktien faldt 3,7 pct. til 536,20 kr.

Mandag blev der skiftet ud i eliteindekset. Ind er kommet Royal Unibrew, Ambu og Simcorp, som alle tre har klaret sig godt i år. Men Ambu faldt 0,6 pct. til 211,40 kr., Royal Unibrew steg 0,6 pct. til 473,20 kr. og endte i toppen af indekset. Mens Simcorp faldt 2,7 pct. til 532,50 kr.

Royal Unibrew fik løftet både sin anbefaling og sit kursmål af Bryan Garnier.

Det danske obligationsmarked startede ugen roligt, efter at den seneste uge var præget af rentefald, hvor renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation faldt 8 basispoint over ugen og endte i 0,41 pct.

Fredag var markederne også ramt af rentefald, efter at handelskonflikten mellem USA og Kina trappede op. USA's præsident, Donald Trump, annoncerede fredag en revideret liste med told på 25 pct. på en række kinesiske varer til en samlet værdi af 34 mia. dollar, og derudover har USA en observationsliste med kinesiske varer for 16 mia. dollar, der senere eventuelt kan blive pålagt told.

Kina har foretaget et modtræk på ligeledes 34 mia. dollar med yderligere 16 mia. dollar i baghånden.

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte i 0,41 pct. Det er det samme niveau, som da de danske handlere gik hjem fredag eftermiddag.

De europæiske renter rørte også minimalt på sig, da renten på den tyske tiårige statsobligation faldt under 1 basispoint, mens den franske ditto faldt 1 basispoint fra niveauet fredag klokken 17.

Dagen bød ikke på større nøgletal af betydning, men Mario Draghi, der er chef for Den Europæiske Centralbank, skal holde tale i Portugal, og flere Federal Reserve-chefer holder taler i USA.

/ritzau/FINANS

Henning Nielsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk