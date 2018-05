Markedsoversigt: Hæderlig aktiedag og vigende renter

. Coloplast blev torsdag sendt på vinderkurs efter et fint regnskab, der vidnede om god underliggende vækst. Også FLSmidth fortsatte i overhalingssporet efter sit regnskab onsdag, og sammen med en pæn gevinst til Genmab og en lukkerekord til Ørsted medvirkede kvartetten til en hæderlig dag på den danske børs.

C25-indekset faldt dog med 0,1 pct. til 1132,43 trukket ned af blandt andet Novo og negativ stemning rundtomkring i Europa og i USA.

Coloplast trak ellers godt op i indekset efter en stigning på 6,5 pct. til 571 kr.

Andet kvartal af 2017/18 overraskede positivt med en underliggende salgsvækst på 8 pct.

Den gode udvikling i kvartalet fik også Coloplast til at løfte forventningerne. Nu sigter selskabet efter salgsfremgang på 7-8 pct. i lokale valutaer mod tidligere 7 pct.

Blandt vinderne var også Genmab, Ørsted og FLSmidth, der steg henholdsvis 1,3 pct., 1,2 pct. og 4,5 pct. til 1264,50 kr., 413 kr. og 428,50 kr.

FLSmidth byggede ifølge aktiehandlere videre på onsdagens stigning efter kvartalsregnskabet, der viste stærk ordreindgang.

For Ørsted var der derimod ikke meget at hægte stigningen op på, ud over at Ørsted også indledte ugen meget stærkt og en overgang mandag blev handlet så højt som 432 kr. efter et par sejre i auktioner over nye vindprojekter.

Heller ikke om Genmab var der nyt, men aktien har bølget en del frem og tilbage, siden partneren Johnson & Johnson præsenterede flotte salgstal i midten af april.

I bunden af C25-indekset endte Novo med et fald på 2,3 pct. til 300 kr. efter en stigning onsdag på 4,3 pct. i kølvandet af regnskabet for første kvartal.

Rentefald fik torsdag tag i det danske obligationsmarked, da inflationstal fra eurozonen viste, at prisudviklingen stadig slæber sig afsted.

Forbrugerpriserne i eurozonen steg med 1,2 pct. i april i forhold til den tilsvarende måned året før. Det var lavere end ventet, da konsensus ifølge Bloomberg News var en stigningstakt på 1,3 pct., svarende til udviklingen måneden før.

Opgjort på kerneforbrugerpriserne, det vil sige eksklusive energi, fødevarer og alkohol og tobak, var inflationen bare 0,7 pct. mod ventet 0,9 pct.

- Eurozonens inflation var en negativ overraskelse, selv efter de meget svage tal på landeniveau. Kerneinflationen på 0,7 pct. indikerer, at prispresset i eurozonen fortsat er svagt, og Den Europæiske Centralbank vil ikke have travlt med en exit (i forhold til sin lempelige pengepolitik, red.), vurderer senioranalytiker Tuuli Koivu fra Nordea i en kommentar.

Den tiårige danske rente sluttede torsdag i 0,53 pct. Det var 5 basispoint lavere end onsdag.

Også i USA faldt renterne. Onsdagens rentemelding fra den amerikanske centralbank indeholdt ikke mange ændringer i forhold til tidligere meldinger og rokkede ikke meget ved obligationsmarkedet. Til gengæld skuffede torsdagens ISM-indeks for den amerikanske servicesektor i april.

/ritzau/FINANS

