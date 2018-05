Markedsoversigt: C25 steg, mens renter blev presset ned

C25-indekset steg 0,4 pct. til indeks 1134,28. For ugen blev det dog til et lille fald, da C25 sidste fredag lukkede i 1139,54.

I toppen af C25 endte høreapparat-aktierne GN og WDH. GN Store Nord-aktien steg 2,0 pct. til 245,50 kr., og William Demant endte 1,5 pct. højere i 234,20 kr.

A.P. Møller-Mærsk placerede sig også i den gode ende af indekset, da B-aktien steg 1,2 pct. til 9514 kr.

Nye ratetal fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) viste fredag, at raterne for fragt af containere på de store shippingruter i verden steg med 1,3 pct. i den forgangne uge efter fald i sidste uge.

I bunden lå Bavarian Nordic med et fald på 2,6 pct. til 203,80 kr. og Genmab med et fald 2,2 pct. til 1192,50 kr.

Uden for C25 steg aktien i Simcorp med 7,8 pct. til 539 kr., efter at Goldman Sachs hævede kursmålet for aktien til 600 kr. fra 475 kr.

Danske Andelskassers Bank opjusterede forventningerne markant fredag og steg 7,5 pct. til 4,60 kr. Det er udviklingen på nedskrivninger og afkast på værdipapirer, der har været bedre end ventet.

Fredagens eneste danske regnskab i kalenderen kom fra Brdr. A & O Johansen, der fremlagde tal for første kvartal.

Byggevaregrossisten havde fremgang på toplinjen i første kvartal, men stigende omkostninger gav dog tilbagegang længere nede i regnskabet. Aktien lukkede 9,8 pct. lavere i 310 kr.

En relativ ro på obligationsmarkedet blev afløst af bekymring fredag eftermiddag, hvor renten blev sendt ned i det laveste niveau siden december sidste år.

Den Europæiske Centralbank (ECB) rygtedes at overveje udskydelse af renteforhøjelser. Det tilsat politisk uro fra Spanien og lidt geopolitik fik renten markant ned på dagen og for ugen.

Renten på den tiårige danske statsobligation endte fredag 6 basispoint lavere i 0,43 pct. Fredag i sidste uge var renten 0,59 pct.

Renteudviklingen tilskrives i størst grad, ifølge cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank, rygter om, at ECB - efter svagere vækstsignaler - overvejer at udskyde de planlagte renteforhøjelser.

Kilder tæt på ECB siger til Reuters, at ECB måske hæver renten endnu senere end midt i 2019, som man indtil nu har indikeret.

»Udsigten til, at renteforhøjelserne kan blive udskudt, har fået investorerne til at købe ind på obligationsmarkedet. Desuden har Trumps aflysning af topmødet med Nordkorea og uro omkring den nye italienske regering gjort investorerne bekymrede og fået dem til at søge ly i de sikre danske obligationer,« vurderer Jacob Graven.

Derudover er der politisk uro i Spanien, hvor premierminister Mariano Rajoy vil fortsætte på posten trods voldsom modstand i parlamentet.

