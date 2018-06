Markedsoversigt: Ambu i rekord og uændrede renter

Også i resten af aktiemarkedet gik det fremad - dog i et mere adstadigt tempo - så de fleste aktier fik deres første plus i flere dage. Frygten for effekten af en stor handelskrig mellem USA og resten af verden er trådt noget i baggrunden.

C25-indekset steg 1,0 pct. til 1121,84, mens der i Europa var lidt mindre stigninger at mærke i de store indeks.

Ambu fortsatte med at nyde sin nyvundne status som C25-aktie og lå hele dagen i spidsen af eliteaktierne.

Ambu-aktien blev især købt af anonyme mæglere, hvilket typisk dækker over udenlandske investorer.

Alt i alt sluttede Ambu-aktien 9,2 pct. højere i rekordniveauet 236,40 kr.

Mere håndfast nyt var der om Genmab, der også havde en god dag på børsen. Investeringsbanken JPMorgan har hævet sin anbefaling af Genmab til overvægt fra neutral. Børshuset har skåret kursmålet med 100 kr. til 1150 kr., men det er stadig noget højere end kursen.

Analysehuset Symphony Health har desuden offentliggjort salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex i USA i maj. Midlet solgte for 122 mio. dollar, hvilket var 12 pct. mere end april og næsten 51 pct. mere end i maj sidste år. I forhold til estimaterne var salgstallene også pæne.

Genmab sluttede med et plus på 5,6 pct. til kurs 1014.

A.P. Møller-Mærsk og DSV har - på grund af deres store afhængighed af en sund verdenshandel - været presset de seneste dage af truslen om en handelskrig. Men onsdag så investorerne lidt mere lyst på det, og begge selskaber var med i C25-toppen.

Obligationsmarkedet vendte onsdag tilbage til en "vent og se"-tilgang, efter at den værste panik over udsigten til en handelskrig blev dæmpet.

Eksempelvis lukkede renten på den tiårige danske statsobligation i 0,39 pct. - dermed uændret fra tirsdag eftermiddag. Renten flyttede sig kun 1 basispoint til hver side i dagens løb.

Også den tilsvarende rente i Tyskland sluttede i et uændret leje, nemlig en rente på 0,37 pct.

Begge lande solgt onsdag statsobligationer via større auktioner, der dog ikke bød på nævneværdige overraskelser i hverken efterspørgsel eller renteniveau.

Dagens nøgletalskalender gav ikke de store handelsimpulser, og ej heller centralbankmødet i Sintra fik sindene i kog. Her talte tre af verdens mægtigste centralbankchefer, ECB's Mario Draghi, USA's Jerome Powell og Japans Haruhiko Kuroda, men deres bemærkninger skilte sig ikke for alvor ud fra deres tidligere tilkendegivne synspunkter. Powell fik dog sat en tyk streg under, at der nok er flere renteforhøjelser på vej fra Federal Reserve i de kommende kvartaler.

/ritzau/FINANS

