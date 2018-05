Markedsoversigt: Aktierne faldt og renterne røg ligeledes ned

Efter den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag eftermiddag offentliggjorde, at det planlagte møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er aflyst, fik faldet i C25 yderligere fart.

I bunden lå smykkeselskabet Pandora med et fald på 4,1 pct. til 496,60 kr.

Finanshuset Carnegie sænkede anbefalingen af aktien til "sælg" fra tidligere "hold", og kursmålet blev skåret til 400 kr. fra 700 kr.

Ændringen kommer, i kølvandet af Pandoras regnskab for første kvartal som var slemt skuffende for investorerne og har sendt aktien ned fra et niveau lige under 700 kr.

I en analyse påpeger Pandora-analytiker Lars Topholm, at det kan blive nødvendigt at få nye kræfter ind til at få gennemført de nødvendige ændringer i selskabet og genskabe tilliden.

»Det har haft en negativ effekt på aktien. Vi kan dog se, at den har rettet sig lidt, efter at udlandet over middag begyndte at købe op,« siger Ole Kjær Jensen, afdelingsdirektør i Sydbank.

Energiselskabet Ørsted endte allernederst i indekset med et fald på 5,2 pct. til 389,10 kr., efter at det med sit amerikanske havmølleprojekt Bay State Wind ikke er kommet videre til kontraktforhandlingerne i den vigtige havvindauktion i Massachusetts.

»Det trak aktien ned i dag,« siger Ole Kjær Jensen.

Blandt de øverste lå enzymselskabet Chr. Hansen, der steg 1,5 pct. til 602,60 kr., efter at den britiske konkurrent Tate & Lyle i forbindelse med offentliggørelsen af sit regnskab for det skæve regnskabsår 2017/2018 fortalte, at man ser en højere indtjening per aktie på længere sigt.

»Der er en rød tråd mellem de to selskaber, så det får Chr. Hansen-aktien til at stige i dag,« siger Ole Kjær Jensen.

Det danske obligationsmarked var torsdag præget af rentefald efter offentliggørelsen af referatet fra det seneste rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB).

ECB luftede på rentemødet stigende bekymring og usikkerhed på vegne af euroområdet og pegede på protektionisme som en hovedårsag.

»Der var bred enighed om, at usikkerheden omkring fremtidsudsigterne er øget, i og med at risici relateret til globale faktorer, herunder truslen fra større protektionisme, er blevet mere prominent og berettiger til større opmærksomhed,« fremgår det i en note fra mødereferatet ifølge Bloomberg News.

Trods den øgede usikkerhed var der på rentemødet også enighed om, at der ikke er ændret ved tilliden til den underliggende styrke i euroområdets økonomi, ligesom der stadig er tiltro til at nå centralbankens inflationsmål.

Renten på den tiårige danske statsobligation lukkede torsdag i 0,49 pct., hvilket var tre basispoint lavere end niveauet ved dansk lukketid onsdag.

