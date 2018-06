Mangel på arbejdskraft spreder sig til flere brancher

Flere virksomheder oplever at have svært ved at besætte job. Det viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), skriver Berlingske. Søren Bidstrup/arkiv/Ritzau Scanpix

København. Manglen på arbejdskraft i Danmark er det seneste år taget til og har bredt sig til flere brancher.

Det skriver Berlingske.

I foråret i 2018 lå antallet af de såkaldte forgæves rekrutteringer i offentlige og private virksomheder på det højeste niveau i 10 år. Det viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

I foråret har der været 16.800 forgæves rekrutteringer, hvilket er ni procent flere end i foråret i 2017.

24 procent af dem, der har haft brug for at ansætte flere, meddeler, at de har haft problemer med at rekruttere i et eller andet omfang. Det fremgår i en spørgeskemaundersøgelse, som styrelsen foretager hvert halve år.

Andelen af forgæves rekrutteringer er fortsat langt fra niveauet i 2007, hvor det lå på 58.300.

- Vi begynder at se mangel på arbejdskraft i en bred vifte af brancher og ikke kun som tidligere inden for nogle få brancher, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til avisen.

Han både forventer og frygter, at der i de kommende år vil komme voldsomme stigninger i antallet af forgæves rekrutteringer, pres på lønningerne og ringere konkurrenceevne.

Der er flest forgæves rekrutteringer i brancherne for bygge og anlæg, handel, sundhed og socialvæsen, industri og hotel og restauration.

Hotel og restauration samt information og kommunikation er kommet til som brancher, der oplever rekrutteringsproblemer.

Der er ingen tvivl om, at det at skaffe kvalificeret arbejdskraft er rykket øverst op på dagsordenen i rigtig mange virksomheder, lyder det fra Lars Storr-Hansen, der er administrerende direktør i Dansk Byggeri.

Der er stadig kapacitet, men det er blevet sværere at få den rigtige arbejdskraft, vurderer han.

- Det er i takt med, at økonomien har fået det bedre. Hussalget er steget, nybyggeriet er steget, renoveringen er steget, så er der kommet mere efterspørgsel på arbejdskraft.

- Lagrene af overskydende arbejdskraft ved at være tømt ud, siger han til Ritzau.

Hos LO hæfter cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen, sig ved, at antallet af forgæves rekrutteringer ligger i samme niveau som sidste år, hvis det bliver sat i relation til antallet af beskæftigede, der er steget det seneste år.

- Der er ikke noget, der peger i retning af, at vi står med en generel mangel på arbejdskraft, eller at der er generelle problemer for de danske virksomheder med at rekruttere, siger han til Ritzau.

Han peger på, at det kan hjælpe at opkvalificere arbejdskraften for de arbejdsløse, der gerne vil i job og oprette flere praktikpladser.

/ritzau/