Mandagens obligationer: Renten steg pænt i kølvandet på ECB-møde

I Danmark sluttede den toneangivende tiårige statsobligation med en rente på 0,71 pct., hvilket var godt 8 basispoint højere end slutniveauet fredag eftermiddag.

Salget af statsobligationer kunne hænge sammen med investorernes overvejelser i kølvandet på torsdagens møde i Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor den i øjeblikket lempelige pengepolitik som ventet blev fastholdt, men hvor chefen, Mario Draghi, måske åbnede lidt op for, at banken så småt kan være klar til at stramme op på pengepolitikken.

- Draghi sagde ikke så meget anderledes, i forhold til det han plejer at sige. Men det blev vægtet på en lidt anden måde.

- Han var rimelig positiv omkring økonomien, og det er lidt et signal om, at han ikke engang selv tror på, at opkøbsprogrammet bliver forlænget. Han var i hvert fald ikke ude og blankt afvise, at det stopper til september, siger Morten Hassing Povlsen, der er rentestrateg i Jyske Bank.

Siden onsdag, der var dagen før mødet i ECB, er renten på den tiårige danske statsobligation steget med 10 basispoint. Og selv om der undervejs har været mindre rentedyk, har pilen generelt peget mest opad.

Hvis billedet med rentestigninger skal vende, kan det ifølge Jyske Banks rentestrateg komme til at afhænge af den næste tids økonomiske nøgletal.

- Svagere nøgletal kan få ECB og høgene til at vende lidt rundt og lave et kompromis om, at ECB er færdig med opkøbene måske ultimo året, som også er vores prognose.

- Men så længe nøgletallene er så stærke, som de er i eurozonen, så bliver det sværere for ECB at finde nogle rigtig gode undskyldninger for at kunne forlænge det yderligere, siger Morten Hassing Povlsen.

Mandagens eneste nøgletal kom fra USA, hvor både privatforbruget og kerneinflationen - målt ved indikatoren PCE Core - steg som ventet i december ifølge estimater fra Bloomberg.