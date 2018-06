Mandagens obligationer: Renten holdt stand mod handelskrigen

Fra toldspændingerne mellem USA og Kina blev fokus rettet mod Europa, efter et Trump i fredags tweetede om højere told på europæiske biler solgt til USA.

Den toneangivende tiårige rente endte mandag uændret i 0,35 pct. i forhold til fredag eftermiddag.

Investorerne fik tyske tal for Ifo-indikatoren, der tog temperaturen på den tyske økonomi. Erhvervstillidsindekset landede som ventet i juni, da det faldt til 101,8 fra 102,3 måneden før.

- Underindekset for forventningerne til fremtiden var desuden uændret i juni. Det kan antyde, at de tyske virksomheder endnu ikke for alvor har reageret på Trumps seneste handelsbarrierer, vurderer Kim Blindbæk, der er makroanalytiker i Sydbank.

Han mener dog ikke, at de tyske virksomheder kan ånde lettet op, da den politiske usikkerhed i Tyskland taget til, dels på grund af en ulmende global handelskrig, dels fordi man på EU-topmødet i slutningen af ugen skal finde en fælles løsning på immigrationsproblemet, hvilket truer den tyske regering.

Oveni skrev Wall Street Journal i weekenden om, at USA's præsident, Donald Trump, planlægger at udelukke kinesiske virksomheder fra at investere i amerikanske teknologiselskaber og at blokere for teknologieksport til Kina.