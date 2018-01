Mandagens obligationer: Renten faldt et nøk på stille nøgletalsdag

Mandag offentliggjorde Eurostat en række tillidsindikatorer, der blandt andet viste en stigning i forbrugertilliden til 0,5 i december fra 0,0 i november. Samtidig steg erhvervstilliden til 116 fra 114,6. For begge tal er det højeste niveau siden starten af 00'erne.

- Det er et klart signal om, at europæisk økonomi fortsætter med at accelerere, efter at den tog fart i 2017, skriver Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

De 0,5 var det, som økonomerne ifølge estimater fra Bloomberg News ventede.

Jacob Graven advarer dog om, at opsvinget kan blive for voldsomt og give mangel på arbejdskraft og dermed en kraftig stigning i lønningerne, som i sidste ende vil kunne overophede økonomien.

- Men på kort sigt vil opsvinget i både dansk og europæisk økonomi fortsætte, skriver han.

Der kom også tal for detailsalget i eurozonen, som steg i november med 1,5 pct. sammenlignet med oktober, viste den sæsonkorrigerede opgørelse. Stigningen var lidt større end de ventede 1,3 pct. ifølge Bloomberg News.