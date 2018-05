Mandagens obligationer: Rentehop på nøgletalstynd dag

Der var mandag stort set ingen væsentlige nøgletal og kun et par taler fra amerikanske centralbankchefer at tage bestik efter.

Tirsdag bliver mere nøgletalstung.

Den toneangivende tiårige danske statsobligation endte mandag med en rente på lige under 0,62 pct. - knap 7 basispoint højere end niveauet onsdag. Det danske marked holdt lukket de efterfølgende to dage i anledning af Kristi himmelfartsdag.

Den danske rente spejlede dermed stort set udviklingen i lukkedagene og mandag på de større europæiske markeder. I Tyskland steg renten ved dansk lukketid med godt 5 basispoint

Investorerne fik i mandagens løb ikke mange tal at handle på. Derimod kunne de tygge på taler fra Loretta J. Mester, chef for Federal Reserve i Cleveland, og James Bullard, chef for Federal Reserve i St. Louis.

Sidstnævnte talte ikke om økonomien, men om kryptovalutaer.

Mester derimod udtalte sig på linje med den officielle Fed-holdning om pengepolitikken. At inflationen vil komme til at stige og blive fastholdt på 2 pct. - centralbankens mål - i løbet af de næste 1-2 år. Hun vurderer også, at den amerikanske centralbank kan forblive på sporet af gradvise rentestigningerne. Desuden skønnede hun at den amerikanske økonomi var på ret spor.

TIRSDAG KOMMER DER NØGLETAL

Handlerne kan glæde sig til de nøgletal, der offentliggøres i løbet af ugen.

Allerede tirsdag er kalenderen nemlig spækket med begivenheder, og der kommer blandt andet tal for udviklingen i det tyske og europæiske ZEW-indeks, BNP-tal fra eurozonen og detailsalg i USA.

Sidstnævnte er nok ugens vigtigste nøgletal.

Sydbank venter, at aktiviteten i den amerikanske økonomi vil tiltage i de kommende kvartaler, og her er detailsalget som altid vigtigt at følge.

Det amerikanske detailsalg for april ventes ifølge Bloomberg News at vise en stigning på 0,3 pct. mod 0,6 pct. måneden før.