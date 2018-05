Mandagens aktier: Novo sikrede indeksplus med Bavarian helt i top

En pæn interesse for farmaaktier efter en blødere end frygtet udmelding fra USA's præsident, Donald Trump, fredag er baggrunden. Stigningen var dog kun omkring halvt så stor som den, der tilfaldt Bavarian, og som bragte selskabet helt op i toppen af C25.

Det danske eliteindeks steg med 0,4 pct. til 1161,74, mens der ude i Europa var fald på typisk omkring 0,2 pct. ved dansk lukketid af samme størrelsesorden.

- Det er helt klart indekstunge Novo, der forklarer, hvorfor vi klarer os bedre end kollegerne ude i Europa, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

En af de bedste undergrupper i det brede Europa indeks var også farmaaktierne, efter Donald Trumps relativt bløde udmeldinger mod industrien i fredags. Han angreb mere sygekasserne, mellemhandlerne, end farmaselskaberne.

Sydbank karakteriserer stigningerne i Novo som et "relief-rally".

- Der var frygt for direkte indgreb på industrien, men det udeblev, siger Ole Kjær Jensen.

Novo Nordisk steg 4,5 pct. til 313,55

BAVARIAN TOPPEDE

Bavarian endte klart i top i indekset med en stigning på 7,4 pct. til 199,05 kr.

- Den får opmærksomhed efter udbruddet af Ebola i DR Congo og samtidig og ikke mindst reducerer flere short-investorer deres positioner, forklarer afdelingsdirektøren.

Bavarian har senest kunnet se den amerikanske investeringsfond AHL Partners skrue lidt ned for sit sats på kursfald, og det kan have påvirket aktien mandag. Fonden har nu shortet, som er at satse på kursfald, 0,75 pct. af aktierne i Bavarian mod tidligere 0,84 pct.

Samlet er godt 9 pct. af Bavarian Nordics aktiekapital shortet af større investorer svarende til omkring 576.000 aktier.

Mellem de to selskaber endte DSV uden selskabsspespecifikt nyt. Aktien steg 4,8 pct. til 539 kr.

PANDORA LEVERER TIRSDAG

Hvor der var relativt stille på selskabsfronten mandag, så kan der komme mere musik i markedet tirsdag.

- Tirsdag leverer Pandora regnskab. Det vil vi nærlæse for udvikling i bruttomargin, Shine-kollektionen og udviklingen på regioner, siger Ole Kjær Jensen.

Der er nærmest tradition for, at et regnskab fra Pandora giver udsving.

Der ventes dog en stagnerende omsætning, da januar, februar og marts ikke har været påvirket til fulde af nye koncepter og lanceringer, som selskabet varslede i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i januar.

Analytikere der leverer estimater til Ritzau Estimates venter en omsætning på 5194 mio. kr. mod 5159 mio. kr. i samme periode året før. Bruttomarginen ventes at falde til 73,0 pct. fra 73,3 pct., mens EBITDA ventes at vise et fald på små 100 mio. kr. til 1773 mio. kr.

- Andet, tredje og fjerde kvartal bliver meget vigtige. Markedet vil spejde efter meldinger blandt andet for Shine-kollektionen og forårslanceringerne. Vi har fået indikationer for et stærkt optag og udsolgte lanceringer på nettet, siger Søren Løntoft Hansen, aktieanalytiker i Sydbank.

Pandora lukkede mandag i bund 4,1 pct. lavere i 664,20 kr.

NKT LEVERER OGSÅ TAL

Uden for C25 leverer NKT også tal. NKT lukkede 1,2 pct. højere i 186,30 kr.

Vestas, der steg 1,2 pct. til 440,10 kr. onsdag, faldt 0,6 pct. til 437,40 kr. Til trods for at den portugisiske vindprojektudvikler EDP, som er storkunde hos Vestas, forudser nogle travle år med opførelse af nye projekter. Det siger Ryan Brown, som er vicedirektør for EDP Renewables North America, til Ritzau Finans.

Mærsk-aktierne faldt tirsdag trods relativt godt ratenyt.

Raterne for fragt af containere på de store shippingruter i verden steg i sidste uge for sjette uge i træk. Fremgangen var primært anført af stigende rater på Asien-Europa-farterne.

Mærsk endte med et fald på 3,1 pct. til 10.205 kr. for B-aktien. Jyske Bank nedjusterede aktien til "sælg"

REGNSKABER UDEN FOR C25

Mandagens regnskaber kom uden for C25. Parken Sport & Entertainment steg 5,7 pct. til 81,80 kr. efter at have mindsket underskuddet i forhold til samme periode i 2017.

Jutlander Bank steg 1,5 pct. til 203 kr. efter at have fastholdt forventningerne til hele året.