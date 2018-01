Mandagens aktier: FLSmidth i bund efter skidt nyt fra finsk konkurrent

Metso skrev i en meddelelse, at det var indtjeningen i mineralforretningen, der haltede. Og det fik spekulationerne om FLS i gang. Aktien faldt med 2,4 pct. til 361,60 kr. og endte i bunden af indekset.

- Det er naturligt nok, at FLS falder 2-3 pct. på den nyhed. Det er fair nok, da det giver øget usikkerhed, siger Martin Munk, senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Også Bavarian Nordic startede ugen ud med et minus. Biotekaktien faldt med 2,3 pct. til 221,90 kr. uden egentligt nyt.

Samlet faldt C25-indekset med 0,06 pct. til 1150,55 mandag.

I toppen af indekset lå Vestas, William Demant og Ørsted med plusser på op til 2,1 pct. uden nyt.

Ellers var det en dag, hvor en stribe analyseændringer prægede aktieudviklingen i mangel af impulser fra det amerikanske marked, der var lukket for handel på grund af Martin Luther King Day.

- Markedet bærer præg af, at det amerikanske marked er lukket. Det giver både lavere omsætning og lavere volatilitet. Vi er lidt i et vakuum efter en fin start på året, og nu venter vi på nyt i form af regnskaber, siger Martin Munk.

JUSTERINGER I SHORTS I PANDORA

Pandora holder kapitalmarkedsdag tirsdag, hvor topchef Anders Colding Friis vil løfte mere af sløret for den strategiplan frem mod 2022, som selskabet fortalte om torsdag i sidste uge.

Pandora-aktien endte mandag med et fald på 1,4 pct. til 576,40 kr. Aktien er i år faldet med 14,7 pct., hvilket er det største fald for en aktie i C25.

Alene i torsdags i forbindelse med strategiplanen samt en handelsopdatering dykkede Pandora 10,7 pct.

Mandag var det fremme, at hedgefonden Lone Pine Capital ifølge en indberetning til Finanstilsynet har reduceret sin shortposition i smykkeselskabet til 0,75 pct. fra 0,86 pct. I maj sidste år var shortpositionen 1,65 pct., men den er siden blevet nedbragt løbende.

Til gengæld meldte Indus Capital sig som ny shorter i Pandora med en andel på 0,54 pct.

Og så satte finanshuset Carnegie sit kursmål ned til 610 kr. fra 650 kr., men fastholdt anbefalingen "hold".

ANALYTIKERNYT TIL FLERE

DSV fik sænket sin anbefaling af Nykredit til "sælg" fra "hold". Og Nykredits analytiker mente, at "aktiekursen synes at være løbet fra estimaterne". Aktien faldt med 1,1 pct. til 490,70 kr.

Novo Nordisk røg af købslisten hos Nykredit, som ifølge Bloomberg News også skar anbefalingen af medicinalaktien til "hold". I samme omgang blev kursmålet sat ned til 355 kr. fra 360 kr.

Novo-aktien faldt 0,5 pct. til 334,75 kr.

Der var også analysenyt om Carlsberg, som ifølge Berenberg har god mulighed for at slå aktiemarkedets forventninger til 2017. Finanshuset løftede på den baggrund kursmålet for bryggeriets aktie til 710 kr. fra 652 kr. og holdt fast i anbefalingen "hold".

- Efter et stærkt tredje kvartal i Østeuropa, som fik ledelsen til at løfte forventningerne til 2017, venter vi igen, at Østeuropa vil udvikle sig stærkt i fjerde kvartal, men denne gang anført af volumenvækst snarere end pris/mix, skrev Berenberg i en analyse.

Men det var Carlsbergs tyrkiske konkurrent Anadolu Efes, der kunne melde om tocifret vækst på de internationale ølmarkeder i fjerde kvartal - anført af det russiske marked, hvor Efes er en klar konkurrent til Carlsberg - der løb med interessen.

En aktie i Carlsbergs faldt med 0,6 pct. til 749,60 kr. i løbet af mandagen.

Handelsbanken justerede kursmålene for forsikringsselskaberne Topdanmark og Tryg. For Topdanmark blev kursmålet sat op til 200 kr. fra tidligere 189 kr. Det ændrede dog ikke ved, at banken fortsat anbefaler at sælge aktien.

Trygs kursmål blev sat til 180 kr. mod tidligere 176 kr. Her var anbefalingen "akkumuler".

Topdanmark steg med 0,8 pct. til 275 kr., og en aktie i Tryg steg med 0,2 pct. til 156,30 kr.

Hos SAS meddelte bestyrelsesformand Fritz Schur, at han ikke genopstiller som bestyrelsesformand ved luftfartsselskabets kommende generalforsamling. En aktie i SAS faldt med 2,3 pct. til 15,62 kr.