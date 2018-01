Mandagens aktier: Bavarian strøg til tops i sløvt marked

Øverst i det danske eliteindeks lå Bavarian Nordic, der i løbet af mandagen steg med 5,8 pct. til 245,50 kr.

Det danske biotekselskab steg markant, til trods for at der ikke var nogen specifikke nyheder om selskabet. Til gengæld var der i USA to store nyheder fra sektoren, og det kan have drevet interessen for aktien.

- Der sker meget i sektoren i dag med to store opkøb, og det skaber noget interesse generelt, siger Tue Østergaard, der er aktiechef hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

GENMAB OG ZEALAND I FOKUS

Det er Genmab-rivalen Celgenes køb af Juno Therapeutics for omtrent 55 mia. kr. samt den franske Novo Nordisk-konkurrent Sanofis køb af amerikanske Bioverativ for omtrent 70 mia. kr., der mandag tog overskrifterne i bioteksektoren.

Genmab lukkede uændret i kurs 1170,50 kr., mens Novo Nordisk lukkede 0,2 pct. højere i 350,50 kr.

Stigningen til Genmab kom, efter at selskabet har fået skåret fire måneder af behandlingstiden hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Senest 21. maj vil FDA komme med en tilbagemelding på en ansøgning om markedsføringstilladelse til kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA.

Desuden oplyste Genmab, at partneren Novartis indstiller kommercielle markedsføring af Arzerra uden for USA.

I samme sektor kunne også Zealand Pharma notere sig en stigning. En nyhed om en godkendelse af et fase 3-forsøg med midlet Dasiglucagon fra de amerikanske sundhedsmyndigheder gav medvind til aktiekursen, der steg 1,4 pct. til 91,50 kr.

TDC OG VESTAS STIGER EFTER MINDRE NYHEDER

Efter at være kommet sent ud af starthullerne mandag lagde også TDC og Vestas sig i toppen af C25.

TDC steg med 1 pct. til 39,73 kr. Teleselskabet danner med virkning fra den 1. februar en ny forretningsenhed, Digital, med henblik på at styrke den digitale transformation i selskabet.

Vestas skal bygge vindmøller lidt udenfor Astana i Kasakhstan, da det har vundet en ordre med en kapacitet på 52 megawatt. Vestas-aktien steg 1,5 pct. til 438,70 kr.

CARLSBERG SKAL BETALE FULD PRIS

Carlsberg var også i fokus mandag. Det danske bryggeri må betale markedsprisen, hvis det skal øge sin andel af det vietnamesiske bryggeri Habeco, siger Vietnams vicepremierminister Vuong Dinh Hue til Bloomberg News.

Carlsberg har gennem længere tid arbejdet på at øge sin ejerandel i Habeco. Prisen vil ifølge ministeren blive fastsat på baggrund af de 20 seneste handler med aktien. Desuden må selskaberne ikke enes om en pris under en såkaldt gulvpris, som er fastlagt af myndighederne.

Carlsberg ejer godt 17 pct. af Habeco, mens den vietnamesiske stat ejer resten og gerne vil sælge ud. Bryggeri-aktien lukkede 0,1 pct. lavere i 759,00 kr.

For rederiet DSV startede dagen positivt, efter at selskabet fik løftet sit kursmål af den tyske storbank Deutsche Bank til 525 kr. fra 487,50 kr. ifølge Reuters.

Trods den positive nyhed faldt aktien mandag 0,7 pct. til 494,80 kr.