Mandag mistede Facebook 37 milliarder dollar i værdi, en sikkerhedschef og politikernes tålmodighed

1

Vrooommm...Man kunne næste høre lyden af af Facebook-aktien falde fra tinderne. Verdens største sociale netværk tog et massivt styrtdyk på Wall Street sent mandag dansk tid. Det var det største fald i fire år, da aktien faldt med 6,8 procent og selskabet fik dermed barberet 37 milliarder dollar af sin markedsværdi.

Kursfaldet kommer i kølvandet på de afsløringer, som flere amerikanske medier har skrevet om i løbet af weekenden.

Ifølge New York Times og The Observer indsamlede analyseselskabet Cambridge Analytica på kontroversiel vis oplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for at kunne udarbejde et program, som kunne forudsige og påvirke vælgerne op mod det amerikanske valg forrige år. Oplysningerne blev blandt andet solgt til Donald Trumps kampagne.

Cambridge Analytica er ikke noget helt almindeligt analyseselskab. Det blev finansielt understøttet af finansmanden Robert Mercer, som er en af de største republikanske donorer. Ifølge The Observer blev Cambridge Analytica på det tidspunkt ledet af Steve Bannon, som var Trumps nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus, inden han blev fyret sidste sommer.

Afsløringerne har allerede ramt Facebook hårdt. Udover kurstæsk, kan stifter og topchef Mark Zuckerberg risikere at skulle stå skoleret foran amerikanske politikere. Flere kongresmedlemmer opfordrer nemlig til, at Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, aflægger forklaring om sagen i Kongressen.

Samtidig har Facebooks øverste sikkerhedschef, Alex Stamos, meddelt, at han forlader virksomheden til august. Det sker efter interne uenigheder om, hvordan det sociale netværk skal håndtere sin rolle i spredningen af misinformation. Facebook kan desuden blive idømt en bøde på et milliardbeløb.

2

Mens DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har advaret om, at store besparelser vil gå hårdt ud over program­fladen, vurderer en økonomi­professor, at DR kan finde op mod halvdelen af regeringens sparekrav ved at effektivisere og skabe en mere smidig organisation.

»Nogle gange viser det sig, at det er meget lettere at spare penge, end man troede, og det vil ikke komme bag på mig, hvis DR kan hente halvdelen af den krævede besparelse på 20 pct. på generelle effektiviseringer,« siger Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomi­styring på Aalborg Universitet.

Ifølge en rapport, som DR afleverede til Kultur­ministeriet i januar, er eksempelvis otte pct. af medarbejderne – svarende til 230 ansatte – beskæftiget med økonomi. Per Nikolaj Bukh synes, at det er »mange« ansatte at have i en økonomiafdeling. Læs hele historien her.

3

En kvindelig fodgænger er omkommet efter at være blevet ramt af en selvkørende Uber-bil i Tempe, Arizona. Ulykken er sket sent søndag aften eller tidligt mandag morgen. Det bekræfter politiet i en pressemeddelelse, skriver New York Times.

Kvinden var i færd med at krydse en vej, da bilen kørte ind i hende. Hun døde senere af sine kvæstelser. Uber-bilen var sat på autopilot, dog med en menneskelig sikkerhedschauffør bag rattet. Samkørselstjenesten Uber har efterfølgende valgt at suspendere al test af selvkørende biler i Phoenix, Pittsburgh og San Francisco i USA samt i Toronto i Canada.

4

Regeringen bøjer sig nu for presset og iværksætter to sideløbende undersøgelser af markedet for tilstandsrapporter.

Det skriver Politiken tirsdag.

Det sker efter massiv kritik af tilstandsrapporternes indhold og kvalitet i et marked, hvor forsikringsselskaberne anklages for at styre, hvordan tilstandsrapporterne bliver til. De vigtige rapporter afgør, hvilke skader forsikringsselskaberne skal dække, når vi handler boliger. De er også med til at fastsætte boligens pris.

Seniorstrateg Andreas Østerheden fra Nordea holder øje med følgende tre ting i dag.

Investorerne vil starte dagen ud med at granske nyhederne fra Kina, som netop har afsluttet deres nationale partikongres, hvor vi tidligere på måneden fik de hårde målsætninger for kinesisk økonomisk udvikling. Her har Kinas premierminister i nat dansk tid holdt en pressekonference, hvor der var fokus på frihandel og bl.a. blev sagt, at hvis Kina lukker døren udadtil, så vil det også blokere deres egen udvikling. Yderligere er deres kommende centralchef blevet udpeget i weekenden.

Ud på formiddagen får vi det tyske ZEW indeks, som vil give en indikation af professionelle økonomer og investorers optimisme. Europæiske nøgletal har på det seneste vist svagere end ventet tendenser, og vi vil få indikationer om i hvilken grad optimismen blandt de professionelle er blevet svækket af den grund. Senere på eftermiddagen vil der komme europæisk forbrugertillid, som i tråd med andre europæiske tillidsindikatorer ligger på meget høje niveauer. Høj forbrugertillid er typisk en god indikator for det fremtidige forbrug.

Der vil også fortsat være fokus på den geopolitiske scene, hvor det i går blev annonceret, at vi vil få mere information om straftolden på kinesiske varer på fredag. Emnet handel har også været at spore på G20 mødet i Buenos Aires, hvor flere lande har været ude og tale for frihandel. Trump vil senere på dagen mødes med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, hvor handel, olie og stabilitet i Mellemøsten formentlig vil være på agendaen.

kl 8.00: Danmark: Forbrugertillid, mar

kl 10.30: Storbritannien: Forbrugerpriser

kl 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid

USA: Rentemøde i Federal Reserve indledes

De asiatiske aktiemarkeder ligger med kursfald næsten over hele linjen tirsdag morgen.

Nikkei 225 -0,6

Topix -0,3

Hongkongs Hang Seng -0,5

China Shanghai Composite -0,2

China CSI 300 -0,4

Taiwan Taiex -0,3

Sydkoreas Kospi +0,1

Indiens BSE Sensex +0,3

Singapores STI -0,0

Sydney ASX 200 -0,4