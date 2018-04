Mærsks aktionærer fik kun lov at drømme digitalt i kort tid

Godmorgen.

Her er dagens vigtigste erhvervsnyheder. Vi lægger for med en generalforsamling i Bella Center.

Modvind for Mærsk

Den store og stolte danske virksomhed går i øjeblikket igennem store ændringer. A.P. Møller – Mærsk er ved at sælge alle energivirksom­heder og vil fremover satse på transportforretningen. Tirsdag afholdte erhvervsklenodiet så sin årlige generalforsamling i Bella Center, og dagens aviser er ikke nødvendigvis positiv læsning for ejerfamilien og ledelsen på Esplanaden.

I Berlingske Business kan man læse om utålmodige aktionærer, der ikke har set aktiekursen bevæge sig synderligt meget op, siden den store forkromede strategiændring blev meldt ud for halvandet år siden. Det bragte kritik fra den magtfulde aktionær ATP på generalforsamlingen.

I Børsen bliver der lagt yderligere pres på bestyrelsesformand Jim Hageman Snabe og topchef Søren Skou. Her giver Robert Uggla, topchef for A.P. Møller Holding, der ejer 41 pct. af aktierne i A.P. Møller – Mærsk, udtryk for utilfredshed med den i år faldende aktiekurs. Han giver dog ledelsen lidt tid til at rette kursen ind.

»Det skal ikke forstås som en særlig skæringsdato. Men om et par år skal vi se et afkast på en aktieinvestering i Mærsk,« lyder det fra Robert Uggla i avisen.

Men satset på transportforretningen er ikke det eneste sats, der er blevet meldt ud. Et stort opslået digitalt samarbejde med IBM er der også for alvor blevet slået på tromme for. De to selskaber er i gang med at udvikle en platform, som de håber, at industriens aktører med tiden kobler sig på. Men over for Finans begynder der nu at blive trukket en smule i land i forhold til ambitionerne. Én af overskrifterne lyder »Jim Snabe sår tvivl om populær kryptoteknologis guldstatus«, mens formanden i anden artikel i mediet angiveligt »punkterer digital storhedsdrøm«. Der skal fokuseres på kerneforretningen, lyder det.

Danske Bank-formand lover ikke fuld åbenhed

Ole Andersen vil gerne være transparent. Men ikke fuldstændigt. Over for Børsen siger Danske Bank-formanden, at han ikke vil love, at rappporten fra den interne undersøgelse af problemer med hvidvaskbekæmpelse i Estland vil blive offentliggjort i sin helhed, når den engang er færdig.

»Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at vi offentliggør hele undersøgelsen, fordi der er masser af fortrolige forhold, som vi simpelthen ikke må offentliggøre. Men det tager vi stilling til, tidsplanen med september holder stadigvæk, men vi har et ønske om at gøre det så hurtigt som muligt, så vi presser på,« siger han.

Her kan det i øvrigt nævnes, at da Nordea i 2016 undersøgte private banking-afdelingen i Luxembourg som følge af de såkaldte Panama-papirer, blev hele den rapport på 42 sider offentliggjort.

IKEA ændrer kurs

Den hastigt ændrende fremtid indhenter os alle, og nu forsøger møbelgiganten IKEA også at indrette sig, så supertankeren kan ændre kurs lidt hurtigere. Ifølge Bloomberg kigger IKEA ikke længere helt så langt frem, når man lægger strategi. Hvor man førhen i bedste Mao-stil lagde fem- til tiårsplaner, er det nu kortet ned til treårsplaner.

Det svenske firma forbereder sig ifølge topchef Jesper Brodin sig på en fremtid, hvor kunderne, som i stigende grad befinder sig i storbyer, i højere grad har mindre plads, mindre svulmende pengepunge og mindre tid. Så firmaet øger sit digitale fokus, online-shopping og give bedre service til dem, der har brug for hjemmelevering.

Det skal investorerne holde øje med

Per Hansen, analytiker hos Nordnet, har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

Tryg og Chr. Hansen kommer med henholdsvis 1. og 2. kvartalsregnskaber og markerer på den måde begyndelsen til den danske regnskabssæson. I 3. kvartal og også for 4. og dermed helåret 2017 leverede en række danske selskaber under vanlig standard. De amerikanske regnskaber, som for alvor kommer op i gear de kommende uger, bliver fremragende, bl.a. takket været Trumps skattelettelser, og spørgsmålet er, om det bliver »3 lidt skuffende danske kvartalsregnskaber på stribe«?

Investorerne holder stadig et godt og vågent øje med, hvad der skaber på den storpolitiske front. Udviklingen i Syrien, hvor USA og Rusland mødes, handels(u)balancen mellem USA og Kina og Trumps hyr på hjemmebanen med sin stab er nogle af de forhold, som får aktierne til at bevæge sig aktuelt. Investorerne er relativ kortsigtede, og derfor svinger aktierne ganske meget. Der er god grund til at holde godt øje med udviklingen på daglig basis.

I aften kl. 20.00 dansk tid kommer der mødereferat (FED minutes) fra det seneste FED møde. Investorerne vil forsøge at spejde efter signaler for det/de kommende møder og eventuel dissens blandt FED medlemmerne.

Det sker på markederne

Risikolysten er blandet onsdag morgen på aktiemarkederne i Asien, hvor indledende stigninger ifølge Ritzau Finans er blevet mødt af gevinsthjemtagning, hvilket efterlader et generelt beskedent indtryk af risikovillighed hos investorerne.