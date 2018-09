Lyntest: Elbil fra BMW har fået flere kræfter og bedre rækkevidde

Med flere muskler og et fornyet design har BMW pustet nyt liv i BMW i3 med i3S-modellen. Den er en ganske velkørende og har den der herlige oplevelse af punch fra elmotoren, som leverer alle kræfter øjeblikkeligt og derfor leverer en følelse af acceleration, som ellers kun er kendt fra superbil-land. Ud over et par visuelle opdateringer har i3S fået flere 14 hestekræfter flere end den almindelige i3, og det gør den hurtigere ved havelågen.

Hvad virker?

Designet i i3S er lækkert og ligesom i den almindelige i3 er noget af det, man navnlig frydes over, samspillet mellem for- og bagdøre, der åbner imod hinanden og giver fremragende indstigning i en ellers lille bil. Dog skal man huske at åbne og lukke sine døre i rigtig rækkefølge, hvilket kræver lidt tilvænning for alle, der skal med ud at køre. Overfloden af ledige elbil-parkeringspladser gør en BMW i3S endnu mere fristende, og så rammer den 100 km/t på 6,9 sekunder, og det er vakst.

Artiklen fortsætter under billedet Designet i i3S er lækkert og ligesom i den almindelige i3 er noget af det, man navnlig frydes over.

Med i prisen får du i øvrigt en ladeboks og tre års fri strøm, og det gør elbil-regnestykket uhyre tillokkende for folk med et kørselsbehov på under 120 daglige kilometer.

Hvad virker ikke?

Elbil-teknologien er blevet en del bedre – men den er stadigvæk udfordret i forhold til rækkeviddeparanoia. Det er problematisk, at man ikke kan regne med bilens rækkevidde, og man skal aldrig begive sig ud på en endagstur uden for byen på mere end 120 km. Ligesom tyske bilproducenter er kendt for at hastighedsbegrænse deres biler ved 250 km/t, burde i3 – også den nye i3S – på mange måder være begrænset til 60 km/t. For den burde kun nødtørftigt forlade byzonen.

Inden for byskiltet er der meget godt at sige om i3S, og ikke mindst den øgede rækkevidde er noget, man bider mærke i. Problemet er blot, at der er så store udsving i den reelle rækkevidde, at man ikke bør stole meget på angivelserne foran rattet. Vi oplevede at gå fra en rækkevidde på 224 kilometer til omkring 160 i løbet af de første to kilometer af en køretur. Det er ikke smart. Slet ikke når der er langt til nærmeste ladestander uden for storbyerne.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Model: BMW i3S Pris: 337.429 kr. Mål (L/H/B): 401/157/178 cm Egenvægt: 1340 Kg. Bagageplads: 260 liter Batteri: Li-ion 33,2 kWh Motor: El Ydelse: 184 hk Moment: 270 Nm 0-100 km/t: 6,9 sekunder Topfart: 160 km/t Rækkevidde: Opgivet til 240 km, men reelt lavere.

Er den noget for dig?

Bor du i en storby, er du klimabevidst, og kan du i øvrigt godt lide at parkere bilen med det samme i en dedikeret elbil-bås, mens alle miljøsvinene cirkler rundt om blokken i håb om at finde en ledig plads, så ja. Men har du venner, familie eller andre former for ærinder uden for byskiltet, så skal du som minimum købe versionen med en benzinmotoriseret range extender. Ellers skal du nøjes med i3S som bil nummer to.