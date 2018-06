Lundbeck lukker speget sag med trecifret millionbetaling og fond pumper nye milliarder i forskning

Sten Scheibye, formand for Novo Nordisk Fonden, gør klar til at skrue voldsomt op for donationer til forskning.

1

Milliarderne flyver rundt i dansk erhvervsliv fra morgenstunden. Netcompany går på børsen med markedsværdi på 7,75 mia. kr., når børsen åbner, oplyser selskabet. Det bliver med en udbudskurs på 155 kr. per aktie, som er i toppen af det spænd, der var offentliggjort i selskabets børsprospekt.

En af de gamle kendinge på børsen, Lundbeck, lukkede sent onsdag en speget sag ved at indgået forlig med det amerikanske justitsministerium, Department of Justice. Medicinalkoncernen har forpligtet sig til at betale 52,6 mio. dollar eller cirka 336 mio. kr., meddeler selskabet i en børsmeddelelse. Men uden at have gjort noget forkert, fremgår det.

Aftalen er indgået om »principperne for en afslutning af myndighedernes undersøgelse af Lundbeck LLCs relationer og donationer til uafhængige patientstøtteorganisationer.« De fuldstændige og endelige vilkår for aftalen forhandles fortsat, men Lundbeck oplyser, at beløbet bliver indregnet i halvårsregnskabet som »Andre driftsudgifter.«

Lundbeck LLC skriver, at de mange millioner ikke er udtryk for en indrømmelse af lovbrud i sagen, hvor de amerikanske myndighederne har undersøgt Lundbecks datterselskab i USA, Lundbeck LLC's, »relationer og donationer« til uafhængige patientstøtteorganisationer i USA.

»Aftalen gør Lundbeck LLC i stand til at fortsætte sit fokus på at levere innovative lægemidler til patienter,« lyder det fra hovedsædet i Valby.

Trods udgiften på cirka 336 mio. kr. fastholder koncernen sine forventninger til året.

2

Dansk forskning er på vej mod et markant økonomisk løft, når landets rigeste pengetank, Novo Nordisk Fonden, realiserer sin plan om at skrue voldsomt op for milliarddonationerne til landets universiteter og forskningsmiljøer, skriver Finans.dk.

»Sidste år udbetalte vi 1,3 mia. kr., og det vil vi kunne firedoble til 5-6 mia. kr. i 2023. Det er en ret markant udvidelse,« siger Sten Scheibye, formand for Novo Nordisk Fonden, til Finans.dk.

Til sammenligning lå de offentlige bevillinger til forskning samlet set på 21,2 mia. kr. i 2017, og som noget helt nyt vil fonden fordele sine midler ud over et langt bredere udsnit af forskningsområder end tidligere.

»Det betyder en voldsom forøgelse af forskningsfinansieringen i Danmark. Det er utrolig glædeligt, at det sker i en tid, hvor den statslige finansiering i hvert fald ikke bliver øget,« siger formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, professor Jens Oddershede.

Novo Nordisk Fonden vil fokusere på blandt andet at støtte udviklingen af en mere bæredygtig verden via life science-forskning, der kan omsættes til holdbare løsninger til gavn for mennesker og miljø. Et andet nyt fokusområde bliver naturvidenskabelig og teknisk forskning inden for bl.a. kemi, fysik og computerteknologi.

3

Mens opsvinget lige nu buldrer afsted, begynder danske topchefer at se mere og mere dystert på fremtiden, fremgår det af en ny global undersøgelse fra rådgivningsvirksomheden KPMG. I KPMGs nye store analyse »Growing pains« er en lang række topchefer over hele kloden blevet stillet spørgsmål om digitaliseringen, kundehåndtering og vækstforventningerne.

25 danske topchefer har deltaget i undersøgelsen. De leder virksomheder, som alle omsætter for tre milliarder kr. eller mere. Af tallene fremgår det, at de nordiske direktører ser langt mere dystert på fremtiden end deres globale kolleger.

»Nordiske topchefer har pæne forventninger til den globale økonomi, men de er mere pessimistiske på deres eget lands og virksomheds vegne,« siger Morten Mønster, der er partner i rådgivnings­virksomheden KPMG.

Det rammer nu de store danske virksomheder, at de ikke har investeret i fremtiden i de gode år, mener Googles danske topchef, Malou Aamund. Topcheferne mangler visioner og har svært ved at håndtere de digitale forandringer, siger hun.

4

Østre Landsret står nu midt i retsopgøret om stigninger i prisen på realkreditlån. Konkret drejer denne runde af slaget sig om to boligejeres lån. Men de kan principielt vedrøre de mange milliarder kroner i realkreditlån, som senest i juli 2016 blev ramt af stigende bidragssatser, det er løbende gebyr på realkreditlån. Det hævede Totalkredit 1. juli 2016 med mellem 17 og 57 procent afhængigt af lånetype.

De to sagsøgende boligejere, Jesper Rune Larsen og ægteparret Bo Vølund og Pernille Due Rantzau Vølund, har via deres advokat Christian Dahlager fri proces til at føre sagen direkte i landsretten, lige som den forventes at skulle endeligt afgøres i Højesteret, uanset hvem der vinder slagsmålet om, hvorvidt prisstigningerne kunne begrundes med forskellige krav til Totalkredit fra omverdenen.

»Totalkredit skal leve op til myndighedernes krav og markedets forventninger til vores kapital- og indtjeningsforhold. Både krav og forventninger er steget kraftigt siden finanskrisens start – og stiger stadig,« skrev Totalkredit til sine kunder.

Jesper Larsen og Bo Vølund vidnede i landsretten onsdag, og de var ikke tilfredse kunder.

»Jeg er bevidst om, at der har været en finanskrise, men »forventninger« er jo ikke en begrundelse. Det er dybt uretfærdigt. Der er jo ikke belæg for det, og det er skruen uden ende,« sagde Jesper Larsen om prisstigning nummer to, han oplevede fra Totalkredit.

Totalkredit skrev videre i sin begrundelse, at indtjeningen skulle øges for at spare op til sikkerhed for lånene samt »tiltrække kapital i markedet på bedst mulige vilkår og dække omkostningerne til forrentning af denne kapital.«

Det skal investorerne holde øje med:

Investeringsstrateg Per Hansen fra Nordnet peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Netcompany vil højest sandsynligt have første dag som nyt og børsnoteret selskab. Bliver Netcompany det blot 2 selskab indenfor de seneste par år, som for alvor på den første handelsdag lægger positiv afstand til afregningsprisen? Den anden aktie som for alvor distancerede sig fra afregningskursen på 1. dagen og som efterfølgende har klaret sig godt på børsen er/var Ørsted, dengang DONG Energy

Ringkøbing Landbobank og Nordjyske Bank afholder begge ekstraordinære generalforsamlinger, som skal godkende fusionen. Herefter er vejen banet for et nyt og større Ringkøbing Landbobank, et afsluttet kapitel som børsnoteret selskab for Nordjyske Bank og den endelige besegling af handlen mellem Jyske Bank og Nykredit til 1,38 mia. Sidstnævnte handel kan føre til annoncering af et nyt aktietilbagekøbsprogram og udlodning af et ekstraordinært udbytte til Jyske Bank investorerne.

Lundbeck meddelte sent i går, at de for modværdien af 52,6 mio. USD har indgået et forlig med det amerikanske justitsministerium for deres relationer og donationer til uafhængige patientstøttegrupper. Bøden er, ifølge Lundbeck, så tilpas ”lille”, at den kan indeholdes i den guidance for EBIT på 4,8-5,2 mia., som Lundbeck tidligere har udmeldt for 2018. Sagt med andre ord har et forlig været en del af Lundbecks guidance for 2018. Spørgsmålet er om investorerne er enige i den betragtning?

Asien:

Nikkei 225: + 0,8 pct.

Hong Kong Hang Seng: + 0,6 pct.

China Shanghai Composite: + 0,1 pct.

USA:

S&P: + 0,9 pct.

Nasdaq: + 0,7 pct.

DOW JONES: + 1,4 pct.

Nøgletal:

kl 8.00: Danmark: Industriproduktion, apr

kl 11.00: Eurozonen: BNP-vækst (3. opgørelse), Q1

kl 14.30: USA: Nymeldte ledige, uge 22, est: 220k; tidl: 221k

kl 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 21

Ekstraordinære generalforsamlinger:

kl 10.00: Ringkjøbing LB: Ringkøbing

kl 16.30: Nordjyske Bank: Frederikshavn

Fondsbørsen:

Netcompany: Forventet første handelsdag for aktien på børsen i København