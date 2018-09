Lidl optrapper discountkrig: Sætter priserne på hundredvis af varer ned

Henover sommeren har den tyske discountkæde Lidl intensiveret arbejdet med at nedsætte de faste priser på hundredvis af kædens dagligvarer. Det betyder, at alt lige fra kød til mejeriprodukter har fået et prishug på op til 15 kr.

Den tyske discountkæde Lidl indleder nu et nyt slag i kampen om danskernes indkøbskurve. Henover sommeren har Lidl intensiveret arbejdet med at nedsætte de faste priser på hundredvis af kædens dagligvarer. Det betyder, at alt lige fra kød til mejeriprodukter har fået et prishug på op til 15 kr, skriver Finans.

Sidste år satte Føtex prisen ned på 2.000 varer for at matche tallene på dicountbutikkernes gule mærker og gav den sidste uge fik yderligere 1.000 varer et prisdyk. I vinter sænkede også Coop priserne på en lang række varer i koncernens supermarkeder.

Men supermarkedernes forsøg på at matche Lidls priser, har altså blot fået den tyske kæde til at trykke endnu hårdere på lavprisspeederen.

»Vi gør det for at skabe et større skel mellem os og konkurrenterne. Vi er hele tiden ude og sammenligne priserne med de andre dagligvarebutikker, fordi vi skal være de billigste. Men de seneste par måneder har vi kørt ekstra mange prisnedsættelser,« siger indkøbsdirektør i Lidl Danmark, Mikko Forsström.

På trods af det økonomiske opsving er der historisk mange ledige butiksarealer i Region Hovedstaden. 4,6 pct. af butiksarealerne er i øjeblikket udbudt. Det er den højeste mængde ledige lokaler i 16 år, viser tal Ejendomstorvet, som er landets største portal for erhvervslokaler.

Mens udbuddet af butikslokaler i hovedstadsområdet i årene inden finanskrisen lå på omkring en pct., steg antallet af tomme lokaler i årene efter til omkring tre pct. Når udbuddet nu - midt i det økonomiske opsving - er større end i årene efter finanskrisen, skyldes det ifølge Peter Winther, der er partner og adm. direktør i erhvervsejendomsfirmaet Colliers International, både konkurrencen fra nethandlen, høje lejepriser, samt at der er kommet flere lokaler til.

»Generelt har detailhandlen nogle ændrede vilkår, fordi nethandlen står for en stigende del af den samlede detailomsætning, og det gør, at der er brug for færre butiksarealer end tidligere. Det er ikke et hovedstadsfænomen eller et dansk fænomen, det er et globalt fænomen,« siger han og peger på, at det særligt er de ledige butiksarealer i forstæderne til København, der trækker op i statistikken.

Den enes død er den andens brød, lyder et gammelt mundheld. Det gælder også for det økonomisk pressede auktionshus Lauritz.com, der er ejet af Bengt Sundstrøm. Med sindrige manøvrer har Lauritz.com ad flere omgange scoret livsvigtige milliongevinster efter økonomiske kollaps hos mangeårige partnere, der har stået bag lokale afdelinger af Lauritz.com.

For et beskedent beløb købte auktionshuset i et kompliceret forløb partnerens virksomhed med aktiver. Få måneder senere går partneren fra Herning, som ikke længere kan drive forretning, konkurs.

Det fremgår af kuratorskrivelser, som Berlingske Business har fået adgang til.

Færchfonden føler sig snigløbet af en forretningspartner, der anklages for i hemmelighed at have beriget sig selv ved aktiekøb i børsraketten Gomspace. Det skriver Børsen.

Ole Bridal, der adm. direktør i Færchfonden, har på vegne af datterselskabet Investorselskabet 2013 stævnet partneren Novi Innovation A/S med et krav om at få 71 mio. kr. i erstatning. Novi beskyldes for at have brudt en central aftale mellem parterne.



Ole Bridal mener, at Novi bl.a. er gået bag Færch-familiens ryg ved i al hemmelighed at have købt aktier i Gomspace, der på to år har firdoblet aktiekursen og er blevet en særdeles god investering på børsen i Stockholm.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod.

På nøgletalsfronten vil der være mest fokus på det amerikanske PMI for servicesektoren. Efter et godt PMI tal for fremstillingssektoren, er der gode muligheder for at få bekræftet det stærke aktivitetsniveau for den amerikanske økonomi.

AMBU aktien faldt med 11 pct. i går efter at Chr. Augustinus Fabrikker halverede deres aktiebeholdning og solgte aktierne med en 10 pct. ”rabat” i forhold til tirsdagens lukkekurs. Er aktien nu prismæssigt på plads?

De asiatiske aktier falder i dag for 6. dag i træk. Det skyldes ikke mindst, at der er deadline i høringen med hensyn til evt. indførelse af nye amerikanske toldsatser mod Kina på varer for 200 mia. USD. Fald i Asien og i USA kan igen i dag lægge en aktiekæmper på Europa og Danmark.

