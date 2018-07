Lego-familie bryder med rigmandsfamilier

Godmorgen,

...eller måske knap så god morgen efter gårsdagens danske nederlag til Kroatien. Til gengæld skinner solen og sommerferien venter lige om hjørnet.

I dagens nyhedsoverblik runder vi en af Danmarks rigeste familier. Vi skal også høre, hvorfor Nationalbankdirektøren mener, at aktionærer og kreditorer - og ikke skatteyderne - skal betale, hvis overmodige banker kommer i dybe problemer, og hvorfor Donald Trump forsøger at presse Saudi-Arabien. Sluttelig kan vi berette om en skræmmekampagne, der skal få kunderne til at blive i butikken.

1

De styrtende rige Lego-familier har i al ubemærkethed trukket sig fra netværket Vækst i Generationer, der siden 2013 har lobbyet benhårdt for lempeligere arveregler. Legofamilierne var selv med til at stifte det højtprofilerede netværk, som blev lanceret sammen med andre familieejede virksomheder som Danfoss, Bestseller, Ecco og Jysk, og som alle ønskede at gøre generationsskiftet billigere i de mange tusinde familieejede virksomheder. Det skriver Børsen (kræver abonnement).

Hos Kirk Kristiansen-familien, som i dag ejer Lego-koncernen, er man klar i mælet, når det kommer til årsagen til bruddet.

»For at være helt ærlig, så gav det ikke nok værdi for os at være med i det netværk,« siger Ulla Lundhus, kommunikationschef i Kirkbi, som er Lego-familiens pengetank.

Hun vil ikke gå dybere ind i, hvad der ikke gav dem nok værdi, men understreger, at vilkårene omkring generationsskifte af virksomheder stadig er et meget relevant emne.

"Vi har selv et stærkt netværk, så vi har valgt bare at køre videre med det," siger Ulla Lundhus.

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag. OK - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst. Se alle nyhedsbreve

2

Det skal være slut med, at bankerne kan tørre regningen af på skatteyderne, når en ny finanskrise rammer Danmark. I stedet skal aktionærer og kreditorer betale, hvis en eller flere overmodige banker kommer i dybe problemer og på vej til at krakke.

Sådan lyder budskabet i Berlingske Business (kræver abonnement) fra nationalbankdirektør Lars Rohde i anledning af Nationalbankens 200 års fødselsdag.

»Det afgørende er, at banker og realkreditinstitutter skal kunne afvikles, uden at det har negative konsekvenser for samfundet, og uden at skatteyderne skal holde for,« siger Lars Rohde.

»Bankerne har hidtil haft en uudtalt statsgaranti, som har betydet, at bankerne har haft store overskud i gode tider. Til gengæld har staten holdt hånden under bankerne i de dårlige tider,« siger nationalbankdirektøren.

Han påpeger, at det giver en uheldig adfærd, hvor bankledelserne tager for store risici.

3

Olieprisernes himmelflugt har sendt Donald Trump i offensiven. Han forsøger med pres og trusler at få Saudi-Arabien til at øge sin olieproduktion som modvægt til den faldende olieleverancer fra olieproducerende lande som Iran og Venezuela. Det skriver Financial Times (kræver abonnement).

Trump beskylder sammenslutningen af olieproducerende lande, Opec, for at manipulere markedet og sendte søndag trusler til amerikanske allierede blandt disse lande.

»De (Opec-medlemmerne, red.) må hellere stoppe, for vi beskytter disse lande, mange af disse lande. Opec manipulerer,« sagde Trump til Fox News.

4

Flere pensionsselskaber bruger skræmmeargumenter og vildledende oplysninger for at holde på de kunder, som har valgt at skifte til en konkurrent. Sådan lyder anklagen fra blandt andet Nordea Liv og PensionDanmark samt en pensionsmægler.

»Problemet er, at nogle selskaber går for langt. De forskrækker kunderne. Og jeg oplever, at det er taget til i det seneste halve års tid især fra visse pensionsselskaber,« siger den rutinerede pensionsmægler Mogens Rosengaard fra RTM Insurance Brokers, der dog ikke vil nævne navne på nogen selskaber.

Der er mange penge på spil for selskaberne, hvis det lykkes dem at fastholde det opsparede depot, når kunden flytter de fremtidige indbetalinger til konkurrenten. Men ifølge et fortroligt udkast til nye retningslinjer, vil Finanstilsynet nu stoppe de selskaber, der systematisk forsøger at overtale kunderne til at efterlade depotet hos dem.

Det glæder pensionsdirektørerne i Nordea Liv og PensionDanmark, hvor man oplever, at andre pensionsselskaber giver vildledende oplysninger om afkast og vilkår i forsøget på at holde på kunderne.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

I Tyskland er der hos CDUs søsterparti CSU utilfredshed med indvandringspolitikken og indenrigsminister Horst Seehofer er fratrådt. Det har givet en USD styrkelse og tilsvarende EUR svækkelse. Investorerne vil kigge efter om Europa igen er på vej ud i en diplomatisk krise uden at kunne blive enige om hvilken vej de skal vælge?

Donald Trump mente i weekenden, at han havde lavet en aftale med Saudi Arabien om at de skulle pumpe op til 2 mio. ekstra tønder om dagen og forøge produktionen fra dagligt ca. 10 mio. til lidt over 12 mio. tønder olie. Det Hvide hus har lagt afstand til, at der skulle være en sådan aftale og heller ikke Saudi Arabien kan bekræfte den/det. Når oliepriserne alligevel falder her fra morgenstunden skyldes det nok meget og mest, at oliepriserne steg meget i sidste uge.

Det er første handelsdag for robotvirksomheden Odico. Over de seneste kvartaler har en række mindre danske selskaber hentet ny aktiekapital i Danmark. Desværre hver gang med det resultat, at aktien efterfølgende er faldet. Odico har været markant overtegnet, og det kunne være meget positivt med et selskab, som kommer ekstremt godt fra start. Sker der?

De asiatiske aktiemarkeder er under pres, fordi investorernes bekymringer over den amerikanske regerings handelspolitiks skadelige effekter ikke er blevet minde henover weekenden.

Nikkei 225: -0,7 pct.

Hongkongs Hang Seng: Lukket

China Shanghai Composite: -1,1 pct.



Sydkoreas Kospi: -1,6 pct.