Så er det blevet onsdag og tid til Berlingske Business' nyhedsoverflyvning over morgenens vigtigste nyheder i dansk erhvervsliv, hvor vi skal en tur omkring landbrugsindustrien, Novo Nordisk Fonden, Parken og mikrobryggerierne. Vi starter dog i landbruget:

Landbrugets tørkekrise breder sig nu til industrien

At landmændene er i krise efter en rekordtør sommer, ved de fleste. Men nu tyder meget på, at de kriseramte landmænd i løbet af få måneder kan trække hele agroindustrien med sig i faldet. Det skriver Finans i dag.

Agroindustrien producerer maskiner, udstyr og alt det, landmændene skal bruge til deres stalde.

Økonomer på Seges (det tidligere Landbrugets Videnscenter) vurderer, at landmændene vil skære ned i investeringerne med 15 pct i år og 25 pct. næste år som følge af krisen, og det vil gøre ondt på hele følgeindustrien.

»Både svine- og mælkeproducenter er presset til det yderste, og selv minkfarmene har dårlig indtjening. LIge nu kan jeg ikke få øje på hjørner af landbruget, hvor skyerne er ved at lette,« siger Jan Larsen, adm. Direktør for Gråkjær A/S, som er specialist i staldbyggeri, til Finans.

Novo Nordisk Fonden sender yderligere 700 mio. kr. efter forskningscenter

Større optimisme finder man i en af landets andre store brancher, nemlig medicinalindustrien. Novo Nordisk Fonden, der ejer medicinalkoncernen Novo Nordisk og enzymproducenten Novozymes, fortsætter med at dele millioner af kroner ud til forskning.

Nu har fonden besluttet, at én af dens første store satsninger, Metabolismecentret på Københavns Universitet, skal fortsætte. Det skriver Børsen.

Metabolismecentret, der forsker i fedme og diabetes, fik sin første store donation på 885 mio. kr. I 2010, og nu smækker Novo Nordisk Fonden yderligere 700 mio. kr. oveni.

»Vi har konstateret i evalueringen, at der er opnået fremragende forskningsresultater, og derfor har fondsbestyrelsen besluttet at bidrage yderligere til styrkelse af centrets forskning og internationale profil,« siger Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden, til Børsen.

Den nye donation til centret skal ses i lyset af, at Novo Nordisk Fonden hen over sommeren har ændret strategi og nu skruer yderligere op for donationerne.

Parkens formand skruer op for vækstdrømmene

Fra Novo Nordisk Fondens forskningscenter på Københavns Universitet på Nørrebro rykker vi videre til Østerbro og regnskabsaktuelle Parken. Berlingske Business’ virksomhedsredaktør har interviewet Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard, og han har store drømme.

Salget af Fitness DK har nemlig givet Parken luft til igen at blive en vækstvirksomhed, og Bo Rygaard åbner op for at gå samme med partnere om at skabe ny vækst i både fodboldklubben FCK og badelandet Lalandia.

Mikrobryggerier er under pres af giganterne

Beringske Business sætter også fokus på de danske mikrobryggerier. Det er nemlig kommet under pres, fordi gigantbryggerierne har kastet sig over brygning af specialøl.

Markedet for specialøl har ellers hidtil været præget af små, lokalt forankrede bryggerier, men er nu ved at blive forvandlet til et mere professionelt og konkurrencepræget marked.

De store bryggerier lancerer nye mærker og sætter sig blandt andet tungt barerne fadølsanlæg og festivaler, skriver Berlingske Business.

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med onsdag: