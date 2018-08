Landbrug får forlænget frist for etablering af efterafgrøder

Inden et krisemøde torsdag om konsekvenserne af tørken for landbruget er der hjælp fra politisk side.

Fristen for etablering af efterafgrøder bliver nemlig forlænget fra 20. august til foreløbigt 3. september.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi efterafgrøderne ikke kan spire i den udtørrede jord, som er kommet i tørken.

Efterafgrøder er et af de virkemidler, som bruges til at mindske kvælstofudvaskningen.

»Naturligvis skal vi udskyde fristen for såning af efterafgrøder, når det ikke giver faglig mening at fastholde den,« siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Det giver ingen mening, at så i en jord hvor frøene ikke kan spire. Det skal vores regler naturligvis ikke stå i vejen for, og vi følger løbende situationen nøje,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Desuden arbejder Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet på at fjerne de ultimative frister for etablering af efterafgrøder fra næste år og skabe en mere fleksibel model. Det sker for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Ministeriet oplyser, at det fortsat følger situationen tæt og arbejder på yderligere tiltag, som kan modvirke konsekvenserne af tørken for dansk landbrug.

Lempelserne får ikke den store betydning for miljøet. Det siger Thyge Nygaard, agronom og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

»I betragtning af sagens alvor er det ikke noget, der bekymrer os. Vi ser ingen stor fare for, at der sker skade for miljøet,« siger han.

Derudover har Ellemann-Jensen bedt Skatteministeriet regne på konsekvenserne af at udskyde landbrugets betalinger af moms og jordskatter.

Det er et af de forslag, erhvervet selv har stillet tidligere på sommeren.

Et politisk flertal har tidligere blandt andet givet midlertidig mulighed for økologiske landmænd til at bruge mindre grovfoder, uden at de mister deres økologiske status.

Formænd for alle landboforeninger i Danmark deltager i et stormøde om tørken torsdag.

/ritzau/